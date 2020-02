Enthüllt! Schalke scheiterte mit Last-Minute-Transfer

RHR-FOTO/Tim Rehbein via www.imago-images.de

Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider hatte wohl Iron Gomis im Blick

Kurz vor dem Ablauf der Transfer-Periode wollte sich der FC Schalke 04 offenbar noch einmal verstärken. Doch der Deal scheiterte schließlich an der fehlenden Zeit. Das berichtet die französische Sportzeitung "L’Équipe".

So klopfte der FC Schalke 04 beim SC Amiens bezüglich Iron Gomis an. Der Flügelstürmer ist momentan an den französischen Drittligisten USL Dunkerque ausgeliehen. Dort absolvierte der 20-Jährige in der Hinrunde 16 Pflichtspiele.

Doch da den Königsblauen am Deadline Day die Zeit ausging, scheiterte der Deal schließlich. Allerdings sei es nicht ausgeschlossen, dass der FC Schalke 04 im Sommer einen weiteren Versuch unternehmen werde.

Ob der Revierklub Gomis für die Profis oder die zweite Mannschaft eingeplant hatte, ist hingegen unklar. Dem weiteren Bericht zufolge, stand der Franzose im Winter auch auf dem Zettel weiterer Bundesligisten. Konkrete Namen nennt das Blatt jedoch nicht.

Mit Jean-Clair Todibo und Michael Gregoritsch hat der FC Schalke 04 in der abgelaufenen Transfer-Periode zwei Spieler auf Leihbasis verpflichtet.