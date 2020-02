BVB-Leistungsträger fehlt gegen Werder

TEAM2 via www.imago-images.de

Raphael Guerreiro (2.v.l.) fehlt dem BVB gegen Werder Bremen

Am Dienstag gastiert Borussia Dortmund im Rahmen des DFB-Pokals beim SV Werder Bremen. Im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale muss der BVB allerdings auf eine Stammkraft verzichten.

Der 26-Jährige soll nicht zu den BVB-Akteuren gehört haben, die sich am Montag mit dem ICE in Richtung Bremen begaben. Das berichtet die "WAZ". Ein Einsatz in der Hansestadt sei demnach unwahrscheinlich. Den Linksverteidigier plagen angeblich muskuläre Probleme.

Die Borussen bestätigten die Meldung bislang nicht. Im Gegenteil: Per Twitter verbreiteten die Schwarzgelben sogar eine mögliche Startelf mit Guerreiro.

Eine mögliche Startelf für unsere Partie beim SV Werder 👇



Wen würdet ihr aufstellen, wem eine Pause geben? #SVWBVB pic.twitter.com/7SiGbMFQi8 — Borussia Dortmund (@BVB) 3. Februar 2020

In der laufenden Spielzeit bestritt Guerreiro 22 Pflichtspiele für die Dortmunder. Dabei erzielte der Portugiese drei Treffer und bereitete vier Tore vor. Im Pokal stand der Nationalspieler in dieser Saison allerdings nicht auf dem Rasen.

Bekommt Nico Schulz eine neue Chance beim BVB?

Als möglicher Ersatz könnte Nico Schulz agieren. Der deutsche Nationalspieler musste seinen Platz auf der linken Seite zuletzt an Guerreiro abtreten.

Erstmals im Kader der Borussen steht hingegen Emre Can. "Er hat gestern mit acht, neun Spielern trainiert. Wir müssen noch reden, ob er bereit ist, im Kader zu sein. Es ist möglich", erklärte Trainer Lucien Favre noch am Montag.

Der 26-Jährige schient zumindest einsatzfähig zu sein, ob es für die Startelf reicht, bleibt abzuwarten. "WAZ" stuft einen Einsatz von Beginn an allerdings als "unwahrscheinlich" ein.