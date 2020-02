Horror-Diagnose bei Ivan Perisic nach Trainings-Schock

Frey-Pressebild/Deines via www.imago-images.de

Ivan Perisic wird dem FC Bayern viele Wochen lang fehlen

Kurz vor dem DFB-Pokal-Spiel gegen die TSG Hoffenheim am Mittwochabend (20:45 Uhr) muss der FC Bayern München mit einer Schreckensnachricht umgehen. Flügelflitzer Ivan Perisic wird dem deutschen Rekordmeister viele Wochen lang fehlen.

Im Abschlusstraining am Dienstagvormittag blieb der Kroate mit schmerzverzerrtem Gesicht und dickem Knöchel auf dem Boden liegen, Neuzugang Álvaro Odriozola hatte den 31-Jährigen unsanft umgegrätscht. Sofort wurde Perisic von Betreuern in die Kabine gebracht und behandelt.

Hansi #Flick über die Trainingsverletzung von #Perišić: "Ivan hat eine Fraktur im Außenknöchel. Das heißt vier Wochen, bis das ganze verheilt ist. Danach wieder Aufbautraining."#FCBayern #FCBTSG pic.twitter.com/Lh8VjAJs8r — FC Bayern München (@FCBayern) 4. Februar 2020

Nach einer Untersuchung in der Praxis von Teamarzt Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt dann die bittere Gewissheit: Das Fußgelenk ist gebrochen.

"Wir haben am Anfang gedacht, dass es nicht ganz so schlimm ist. Aber er hat eine Fraktur im Außenknöchel", erklärte FCB-Coach Hansi Flick auf einer Pressekonferenz und fügte an: "Das muss verschraubt werden."

Die Münchner rechnen mit mindestens vier Wochen Ausfallzeit. Danach soll Perisic langsam wieder ans Training herangeführt werden.

"Es ist im ersten Moment ein Schock, weil er uns zuletzt mit seiner Dynamik gut getan hat. Sowas passiert im Fußball, aber wir hätten es gerne anders gehabt", so Flick.

Perisic war vor der Saison auf Leihbasis von Inter Mailand an die Säbener Straße gewechselt. Die Bayern besitzen eine Kaufoption für den Linksaußen.