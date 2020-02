Neuer Coman-Berater: "Bayern ist der einzige Weg"

Pressefoto Rudel/Robin Rudel via www.imago-images.

Bleibt Kingsley Coman beim FC Bayern?

Seit 2015 läuft Kingsley Coman für den FC Bayern München auf. Vor wenigen Tagen sorgte der Franzose mit einem Berater-Wechsel für Aufsehen. Seitdem wird über einen Abschied vom deutschen Rekordmeister spekuliert. Nun hat sich Comans neuer Berater, Aidy Ward, zu den Wechsel-Gerüchten geäußert.

"Kingsley ist sehr glücklich in München. Sein Fokus liegt im Moment einzig und alleine darauf, für das Spiel gegen Leipzig bereit zu sein, falls er gebraucht wird. Und darauf, die Bayern in das Viertelfinale der Champions League zu führen", sagte Ward von der Agentur "Colossal Sports Management" gegenüber "Sport1".

Zuvor wurde Coman, der nach einer überstandenen Kapselverletzung vor seinem Comeback steht, durch "Together for you" vertreten.

Alle Diskussionen über Comans Zukunft seien laut Ward im Moment nicht von Belang. "Wenn die Zeit dafür reif ist, dann werde ich das Thema mit seinem Vater besprechen. Das ist aber nichts, was wir aktuell tun. Bayern ist der einzige Weg", so der Berater über die Pläne seines 23-jährigen Schützlings.

Zuletzt wurde Coman vor allem mit Manchester City in Verbindung gebracht. Jedoch vermeldet "Sport1", dass der FC Bayern seinen Flügelspieler im Sommer auf keinen Fall ziehen lassen will. Comans Vertrag ist noch bis 2023 datiert. Bis zu seiner Verletzung im Dezember kam der Franzose in der laufenden Spielzeit in 19 Pflichtspielen zum Einsatz, erzielte vier Tore und legte drei Treffer auf.