Gladbach-Kabine redet "nicht über Meisterschaften"

Jan Huebner/Jansen via www.imago-images.de

Marco Rose trifft mit Gladbach auf die TSG Hoffenheim

Borussia Mönchengladbach schielt in der Fußball-Bundesliga trotz seiner glänzenden Ausgangsposition nicht auf die Spitze.

"Es werden weniger Spiele und Entscheidungen fallen. Wir sollten daher eine Menge dafür tun, dass wir da oben dran bleiben", sagte Trainer Marco Rose vor dem Spiel des Tabellenvierten gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (15:30 Uhr): "Wir reden aber in der Kabine nicht über Meisterschaften."

Es gehe darum "Leistungen auf dem Platz zu bringen", sagte Rose, natürlich auch gegen die TSG. "Hoffenheim hat eine klare Idee, wie sie spielen. Aber die Grundordnung ist immer wieder mal eine andere", sagte der 43-Jährige: "Daher wissen wir nicht genau, was auf uns zukommt. Wir müssen vor allem uns auf unsere Stärken fokussieren."

Rose: die @tsghoffenheim hat eine klare Idee wie sie spielen, aber die Grundordnung ist immer wieder eine andere. Daher wissen wir nicht genau, was auf uns zukommt. Wir müssen vor allem uns auf unsere Stärken fokussieren. #BMGTSG pic.twitter.com/eGbLAM6f4e — Borussia (@borussia) 20. Februar 2020

In den vergangenen Jahren waren die Spiele gegen Hoffenheim meist torreich. Rose hat nichts dagegen, wenn das so bliebe. "Bevor es ein Langweiler wird, sollte es ein Schlagabtausch werden", sagte der Trainer, merkte aber an: "Wir hätten schon gerne Kontrolle."