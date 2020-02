Rüpel Ramos stellt traurigen Champions-League-Rekord auf

David Jar via www.imago-images.de

Sergio Ramos hat einen neuen CL-Rekord aufgestellt

Sergio Ramos hat den nächsten Eintrag in den Geschichtsbüchern sicher. Der Abwehrchef von Real Madrid, der in seiner Karriere alle bedeutenden Titel gewonnen hat, ist seit Mittwoch der alleinige Führende in einer fragwürdigen Bestenliste.

Nach 86 Minuten flog Sergio Ramos im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen Manchester City (1:2) vom Platz. Eine Notbremse des spanischen Nationalspielers gegen City-Stürmer Jesus führte zum Platzverweis des Abwehrchefs.

Dank der Roten Karte ist Sergio Ramos in einer fragwürdigen Bestenliste jetzt der Führende. Der 33-Jährige ist nunmehr der erste Spieler der Champions-League-Geschichte, der drei Mal mit glatt Rot vom Platz flog. Insgesamt war es Ramos' vierter Platzverweis in der Königsklasse.

Mit den vier Hinausstellungen liegt Ramos gemeinsam mit Zlatan Ibrahimovic und Edgar Davids auf Platz eins der "Sünder-Tabelle". Ibrahimovic sah im Laufe seiner Champions-League-Karriere zwei Mal glatt Rot und zwei Mal Gelb-Rot. Davids kassiert vier Ampelkarten.

csc