BVB zweifelt an Favres Sieger-Gen

Lucien Favre (l.) soll beim BVB in der Kritik stehen

Seit dem Sommer 2018 ist Lucien Favre Trainer des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund, mit im Schnitt 2,15 Punkten pro Ligaspiel hat sich der Schweizer seitdem zum erfolgreichsten Coach der BVB-Geschichte gemausert - abseits der schnöden Statistik sprießen allerdings immer wieder Zweifel am 62-Jährigen.

Bei den BVB-Bossen Hans-Joachim Watzke und Michael Zorc sollen Zweifel daran gewachsen sein, dass Favre in der Lage ist, Titel mit den Schwarz-Gelben zu gewinnen. Stein des Anstoßes soll vor allem das Achtelfinal-Aus in der Champions League gegen Paris Saint-Germain gewesen sein. Unter Favre das vierte Ausscheiden in Folge.

2018/19 mussten die Borussen im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Werder Bremen die Segel streichen und wurden von Tottenham Hotspur in der ersten K.o.-Runde der Königsklasse teilweise vorgeführt. 2019/20 war im Pokal erneut Werder in der Runde der letzten 16 eine zu hohe Hürde, PSG in der Champions League. Letzteres, obwohl die Dortmunder im Winter nochmal 50 Millionen Euro in Angreifer Erling Haaland und Allrounder Emre Can investierten, um das Team titeltauglich aufzustellen.

Hinzukommt der Einbruch in der vergangenen Bundesliga-Saison, als die Dortmunder einen Neun-Punkte-Vorsprung auf den FC Bayern München verspielten und die Meisterschaft aus der Hand gaben.

Beim BVB vermisst man den Motivator Favre

Besonders bitter: Bevor Favre die Zügel übernahm, war der BVB Dauergast im Finale des DFB-Pokals, das man 2012, 2014, 2015, 2016 und 2017 erreichte. 2017 buchte man zudem in der Champions League das Viertelfinalticket.

"Sport Bild" verweist zudem darauf, dass der BVB unter Favres Führung nicht nur in entscheidenden K.o.-Duellen regelmäßig den Kürzeren zieht, sondern insgesamt keine gute Bilanz in richtungsweisenden Top-Spielen aufweist. Angeführt werden die deutlichen Pleiten gegen den FC Bayern und die 2:4-Heimpleite im Derby gegen den FC Schalke 04.

"Sport Bild" geht allerdings noch weiter und zieht eine klare Schlussfolgerung: Nur der Gewinn der Meisterschaft würde Favre demnach ein weiteres Jahr an der Seitenlinie der Dortmunder garantieren. Zwar sei man weiterhin von Favres fachlichen Fähigkeiten überzeugt, in den Bereichen Motivation und Überzeugungskraft sieht man hingegen Defizite.