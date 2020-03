Kenny sieht Zukunft beim FC Schalke 04

Jan Huebner via www.imago-images.de

Jonjoe Kenny will angeblich beim FC Schalke 04 bleiben

Im Sommer 2020 endet die einjährige Leihe von Jonjoe Kenny vom FC Everton zum FC Schalke 04, geht es nach dem 23-Jährigen steht einem Verbleib in Gelsenkirchen aber wohl nichts im Weg.

Der Außenverteidiger soll den Verantwortlichen des FC Schalke bereits auf einem Teamabend nach der Hinrunde mitgeteilt haben, dass er sich eine Zukunft auf Schalke vorstellen kann. Das berichtet "Bild".

Demnach hat isch Kenny regelrecht in die Königsblauen "verliebt", gegenüber Mitspieler Weston McKennie soll der Engländer erklärt haben, er fühle sich "pudelwohl".

Was das vermeintliche Bekenntnis letztlich wert ist, darf allerdings durchaus hinterfragt werden. Kennys Vertrag beim FC Everton endet erst 2022, über eine Kaufoption verfügt Schalke nicht. Mit seinen starken Leistungen im Trikot von S04 dürfte der Rechtsfuß zudem auch außerhalb des Ruhrgebiets durchaus Begehrlichkeiten geweckt und seinen Marktwert in die Höhe getrieben haben. Dass sich die Knappen in einem Poker durchsetzen kann, scheint wenig wahrscheinlich. Zumal die Corona-Krise den finanziell ohnehin nicht auf Rosen gebetteten Klub weiter ausbremsen dürfte.

Corona-Krise verhindert Verhandlungen beim FC Schalke 04

Es ist die "schwierigsten Phase, seit ich in dem Geschäft arbeite", gestand Schalkes Sportdirektor Jochen Schneider zuletzt im Gespräch mit "Sport1".

"Wir werden einen gänzlich anderen Transfermarkt im Sommer vorfinden", so der 49-Jährige weiter. "Wir wissen noch gar nicht, wann der beginnen wird, weil wir vielleicht noch den Juli brauchen, um die Saison zu beenden." Absolute Top-Transfers seien zwar weiterhin nicht auszuschließen, "aber man muss kein Prophet sein, um zu sagen, dass diese auf einem wirtschaftlich geringen Niveau sein werden".

Auf Schalke werden vorerst jedoch ohnehin keine Transfergespräche geführt. "Wir haben verschiedene Maßnahmen getroffen. Bei uns gibt es einen Einstellungs- und Investitionsstopp. Auch Transfergespräche sind vorerst auf Eis gelegt. Es geht jetzt um andere Dinge. Wir müssen Prioritäten setzen."

Auch in der Causa Kenny dürften somit derzeit kaum Verhandlungen stattfinden. Dass sich der Senkrechtstarter zum FC Schalke bekannt haben soll, dürfte dennoch ein Hoffnungsschimmer für die S04-Fans sein.