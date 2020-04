Durm gibt Einblick in Kleinstgruppen-Training

Franziska Rappl/SGE POOL via www.imago-images.de

Erlebt derzeit das etwas andere Mannschaftstraining: Erik Durm von Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurts Ex-Weltmeister Erik Durm hat das Training in Kleinstgruppen als sehr anspruchsvoll beschrieben.

"Die Handhabe ist für uns alle Neuland und sehr komplex für ein Team, das es gewohnt ist, für gewöhnlich zusammen zu trainieren", sagte der 27 Jahre alte Abwehrspieler in einer Mitteilung des Fußball-Bundesligisten.

Die Eintracht war am Freitag nach zweiwöchiger Quarantäne in der Corona-Krise in den Übungsbetrieb zurückgekehrt - in Zweiergruppen. Durm trainiert mit Sebastian Rode.

"Generell machen wir uns normal warm, natürlich immer mit Sicherheitsabstand zur anderen Person. Danach arbeiten wir meistens mit dem Ball: Passen, Flanken, Torschüsse. Auch Parcours gehören dazu, um wieder die kleinen, schnellen Bewegungen reinzubekommen", sagte der siebenfache Nationalspieler und Ex-Dortmunder.

Endlich wieder unter Kollegen. Aber auch nicht so richtig 🙄 Erik Durm erläutert wie die neue Trainingsform mit seinem Trainingspartner @Sebastianrode20 abläuft und wie er die aktuelle Lage wahrnimmt 💬 #SGE https://t.co/CykljQ2T1K — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 5. April 2020

"Die Dauer kann sich unterscheiden: Mal 45 Minuten Fußballtennis, mal eine Stunde und 15 Minuten oder eine Stunde und 30 Minuten intensive Übungen mit Läufen danach."

Alles fände auf vier Plätzen und in gestaffelten zeitlichen Abständen unter der Anleitung von Chef-, Co- oder Athletiktrainer statt. Bei der Eintracht waren zwei Spieler und zwei Betreuer positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Pokal-Halbfinalist hatte daher alle Spieler, Trainer, Funktionäre und Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt.