Länger bleibt (bislang) keiner: FC Bayern bindet Davies

Bernd Feil/M.i.S. via www.imago-images.de

Alphonso Davies bleibt bis 2025 beim FC Bayern

Länger als er ist keiner an den FC Bayern München gebunden: Alphonso Davies hat am Montagnachmittag einen neuen Vertrag beim deutschen Fußball-Rekordmeister unterschrieben.

Das frische Arbeitspapier besitzt nun eine Gültigkeit bis 2025 und ist die dritte Erfolgsmeldung des FCB nach den Verlängerungen mit Hansi Flick und Thomas Müller (jeweils bis 2023). Davies war Ende 2018 von den Vancouver Whitecaps an die Säbener Straße gewechselt und hatte zuletzt unter Coach Flick eine rasente Entwicklung genommen.

"Er hat sich diese Vertragsverlängerung mit seinen überzeugenden Leistungen verdient. Wir sind glücklich, dass er langfristig beim FC Bayern bleiben wird. Er begeistert unsere Fans nicht nur mit seiner Spielweise, sondern auch mit seiner Art neben dem Platz", erklärte Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge.

"Alphonso passt mit seiner Geschwindigkeit, seiner Spielfreude und seiner professionellen Einstellung ideal zu unserer Mannschaft. Auch menschlich ist er ein Gewinn. Wir alle haben hier die Aufgabe dafür zu sorgen, dass Alphonso seine sehr guten Leistungen weiter stabilisiert, dass er die nächsten Entwicklungsschritte genauso konzentriert und mutig setzt wie bisher", fügte Sportdirektor Hasan Salihamidzic an.

Auch Oliver Kahn zeigte sich begeistert: Alphonso Davies ist ein Spieler, der schon in jungem Alter ein hohes Leistungsniveau erreicht hat, und gleichzeitig noch großes Entwicklungspotenzial in sich hat. Wer bereits in so jungen Jahren beim FC Bayern konstant auf Top-Niveau spielen kann, kann eine große Karriere vor sich haben."

Nicht zuletzt freute sich natürlich auch Davies über die Fortsetzung seiner Karriere in München. "Ich bin sehr glücklich. Der FC Bayern ist einer der besten Vereine der Welt, und für mich ist ein Traum wahr geworden, hier spielen zu dürfen. Ich habe mich vom ersten Tag an wohlgefühlt. Ich möchte so viele Titel wie möglich mit diesem Verein holen", sagte der 19-Jährige.