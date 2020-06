Frankfurt schnappt sich BVB-Trainer

RHR-FOTO / Dennis Ewert via www.imago-images.de

Verlässt nach acht Jahren den BVB: Andreas Beck

Eintracht Frankfurt hat sich beim Trainer-Team von Borussia Dortmund bedient. Andreas Beck, langjähriger Athletik-Chef des BVB, wird neuer Fitness-Boss der Hessen und ist ab sofort für die Bereiche Athletik, Prävention und Reha zuständig.

"Wir wollen uns immer weiter entwickeln, und Andi gilt deutschlandweit als absoluter Fachmann. Wir sind froh, ihn hier zu haben", sagte SGE-Sportvorstand Fredi Bobic.

Bereits am Sonntag hatte der BVB die Trennung von Beck bekannt gegeben. Der Abschied aus Dortmund falle ihm schwer, auch weil "es vor allem schwer ist, die Menschen, die so einen Verein ausmachen, zurückzulassen. Ich habe hier in Dortmund immer einen großen Zusammenhalt erlebt", zitieren die "Ruhr Nachrichten" Beck, der 2012 dem Lockruf des damaligen Cheftrainers Jürgen Klopp folgte und vom 1. FC Nürnberg zum BVB wechselte.

Besonders im Gedächtnis bleiben werde ihm die Südtribüne, so Beck, "sie hat immer Vollgas gegeben, hat uns immer den Ansporn gegeben, gierig zu sein auf Siege, noch mehr Arbeit zu investieren."

Beck würdigte im Rückblick auf seine langjährige Tätigkeit beim BVB zudem "unglaubliche Feiern und die positive Grundstimmung, die hier immer vorhanden war". Der Fitness-Coach ergänzte: "Es gab so viele Momente, in denen ich stolz war, dazuzugehören zur schwarzgelben Familie."

BVB "oft als Zweiter ins Ziel gelaufen"

Allerdings habe seine Tätigkeit für die Schwarz-Gelben auch Enttäuschungen beinhaltet. "Wir sind oft als Zweiter ins Ziel gelaufen" so Beck. Er wäre zudem "gerne mit einem Meistertitel" gegangen.

Der studierte Sport- und Trainingswissenschaftler hatte beim BVB vor einem Jahr die Leitung der Athletik-Abteilung übernommen. Zuletzt war er in der Corona-Pause federführend dafür zuständig, die individuellen Trainingspläne für die Arbeit der Dortmunder Profis im "Home Office" zu erstellen.

Ansonsten wird es im Trainer-Team des BVB keine großen Umwälzungen geben. Chefcoach Lucien Favre behält seinen Posten genauso wie die Co-Trainer Manfred Stefes und Edin Terzic. Als Torwart-Trainer arbeitet Matthias Kleinsteiber, Chefanalytiker ist Kai-Normal Schulz. Zudem fungiert Ex-Profi Otto Addo als Talent-Trainer.