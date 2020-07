Diesen Köln-Angreifer wollte S04 im Tausch für Uth haben

Eduard Bopp via www.imago-images.de

Der 1. FC Köln will Mark Uth vom FC Schalke 04 erneut ausleihen

Der 1. FC Köln hat Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit mit Leihspieler Mark Uth vom FC Schalke 04. Doch die Verhandlungen gestalten sich schwierig, zumal die Königsblauen den Effzeh mit einer Tausch-Idee überrascht haben.

Wie die "Sport Bild" berichtet, ist Schalke mit dem Vorschlag an Köln herangetreten, Topstürmer Jhon Córdoba im Tausch für Uth nach Gelsenkirchen zu holen. Diese Idee habe für "Verwunderung" in der Domstadt gesorgt.

Schließlich ist Córdoba mit 13 Treffern Kölns gefährlichster Angreifer. Kein Wunder, dass die Effzeh-Bosse den Tausch ablehnten.

Für zehn Millionen Euro kann der 1. FC Köln Uth fest verpflichten. Eine Summe, die der Klub aus der Domstadt nicht bezahlen kann und will. Eine erneute Leihe lehnt Schalke offenbar ab.

Angeblich will der Revierklub probieren, Uth in der kommenden Saison in die Mannschaft zu integrieren - eine Vorhaben, das zuletzt gescheitert ist. Doch laut "Sport Bild" spekuliert Schalke vielmehr darauf, dass lukrative Angebote für Uth eintrudeln und Köln damit unter Druck gerät.

Uth kann sich Köln-Verbleib vorstellen

Uth selbst sieht seine Zukunft in Köln. "Ich kann es mir vorstellen", sagte der 28-Jährige nach dem 1:1 gegen Eintracht Frankfurt bei "Sky". Eine Entscheidung über seine Zukunft sei aber noch nicht gefallen. "Ich weiß es wirklich noch nicht, Wir werden uns bald unterhalten, dann schauen wir mal", sagte der gebürtige Kölner.

Sportchef Horst Heldt hatte schon mehrfach erklärt, den 28-Jährigen unbedingt langfristig halten zu wollen. Die Schalker wollen aber nicht von der festgeschriebenen Ablösesumme von zehn Millionen Euro abrücken und haben deshalb klar erklärt, Uth zurückfordern zu wollen.

Auf Schalke war der Offensivspieler in dieser Saison bei acht Liga-Einsätzen ohne Torbeteiligung geblieben. In Köln überzeugte er vor allem in der ersten Hälfte der Rückrunde und kommt insgesamt auf fünf Tore und sechs Vorbereitungen.