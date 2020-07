"90 Prozent"-Lewandowski lässt die Konkurrenz zittern

Bernd Feil/M.i.S./Pool

Robert Lewandowki ist Top-Torjäger des FC Bayern

Robert Lewandowski bestritt 2019/20 31 Liga-Spiele für den FC Bayern München und erzielte dabei überragende 34 Treffer. Nun hat sich der 31-Jährige unter anderem zum zeitweise wankenden Torrekord von Bayern-Legende Gerd Müller geäußert.

Lewandowski, der in seinen bisherigen 321 Partien im deutschen Oberhaus auf sagenhafte 236 Tore kommt und damit bereits auf Rang drei der ewigen Bundesliga-Bestenliste rangiert, glaubt nicht, dass die 40 Buden, die Müller in der Saison 1971/72 erzielte, jemals überboten werden.

"Ich glaube, kein Spieler auf der Welt kann es heutzutage schaffen, 40 Tore in der Bundesliga zu schießen. Wenn wir in der Bundesliga 38 Spiele hätten, könnten wir vielleicht noch einmal darüber reden. Aber mit der Belastung im modernen Fußball wird es ganz schwer", erklärte Lewandowski im Gespräch mit der "Sport Bild".

Er sei "einfach nur stolz" auf seine persönliche Bestmarke von 34 Toren, führte Lewandowski aus, sieht sich allerdings noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen.

"Ich werde im August 32 Jahre alt, aber ich fühle mich wie 27, 28. Manchmal sogar noch jünger. Ich will noch sehr lange auf Top-Niveau spielen, ich gebe alles dafür. Ich sehe für mich kein Limit, es geht noch besser", so der Pole. Er sehe sich gerade einmal bei "90 Prozent" und möchte seine "Grenzen noch überschreiten". Aussagen, bei der die Konkurrenz weiche Knie bekommen dürfte.

FC Bayern hat "große Chancen" auf den Henkelpott

Die Fans des FC Bayern dürfen sich folglich wohl noch auf viele Treffer des Routiniers freuen. Lewandowski gibt zwar zu, sich 2018 mit einem Wechsel zu Real Madrid beschäftigt zu haben, im vergangenen Sommer unterschrieb er jedoch einen neuen Vertrag bis Ende Juni 2023 an der Isar und nun gehöre er "zu 100 Prozent zum FC Bayern".

Mit den Münchnern will der Angreifer endlich auch seinen ersten Titel in der Champions League feiern. 2020 sehe er "eine große Chance", den Henkelpott nach München zu holen. "Wir sind gut drauf, haben eine gute Chemie in der Mannschaft", so Lewandowski.

Aufgrund der Corona-Pandemie wird die Königsklasse in diesem Jahr in Form eines Finalturniers in Lissabon entschieden. Mitte August sollen die ersten Viertelfinalspiele steigen. Für den FC Bayern steht zuvor noch das Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea auf dem Programm. Nach dem 3:0-Erfolg in London wohl nur noch Formsache und laut Lewandowski ein gute Möglichkeit, um "wieder in Fahrt zu kommen".