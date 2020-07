Diese Stars will Hertha mit den Windhorst-Millionen holen

Matthias Koch via www.imago-images.de

Lars Windhorst pumpt weiter Geld in Hertha BSC

Die Alte Dame zückt das Portemonnaie: Dank der neuerlichen Finanzspritze von Investor Lars Windhorst ist Hertha BSC trotz Coronakrise in der Lage, auf Shoppingtour zu gehen. Mindestens 50 Millionen Euro können die neureichen Berliner auf den Kopf hauen - drei Wunschziele stehen bereits fest.

Laut "Sport Bild" will der Hauptstadtklub rund 28 Millionen Euro in die Verpflichtungen von Krépin Diatta (21, Linksaußen, FC Brügge), Gregor Kobel (22, Torwart, TSG Hoffenheim) und Deyovaisio Zeefuik (22, Rechtsverteidiger, FC Groningen) stecken.

Den Löwenanteil verschlingt Tempodribbler Diatta, der europaweit begehrt ist und ca. 20 Millionen Euro kosten soll. Der senegalesische Nationalspieler traf bis zum Saisonabbruch in Belgien acht Mal ins Schwarze, zudem lieferte er vier Vorlagen.

Kobel (fünf Millionen Euro) und Zeefuik (drei Millionen Euro) wären im Vergleich dazu wahre Schnäppchen. Noch ist aber fraglich, ob alle Drei tatsächlich nach Berlin wechseln wollen.

Am nötigen Selbstbewusstsein mangelt es den Hertha-Bossen freilich nicht. "Wir haben im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen jetzt Chancen, überhaupt etwas investieren zu können", betont Finanz-Geschäftsführer Ingo Schiller.

Im Oktober pumpt Windhorst noch einmal 100 Millionen Euro in Hertha BSC

Schon im Winter hatte der Tabellenzehnte der abgelaufenen Bundesligasaison den französischen Mittelfeldspieler Lucas Tousart für 25 Millionen Euro von Olympique Lyon losgeeist. Die Rückrunde durfte der 23-Jährige noch in seiner Heimat spielen.

Weitere Stars dieser Preisklasse dürften folgen: Im Oktober wird Windhorst noch einmal 100 Millionen Euro in den Verein pumpen. Das frische Geld kann zwar nicht vollständig in Transfers gesteckt werden, in großen Teilen aber schon.

Dank ihrer neuen finanziellen Möglichkeiten streben die Berliner in der kommenden Spielzeit einen Platz unter den ersten Sechs an. Mittel- bis langfristig will man Dauergast in der Champions League werden.