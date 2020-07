Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Bayern Münchens Thiago wird mit dem FC Liverpool in Verbindung gebracht

Der FC Bayern will mit Mittelfeldspieler Thiago verlängern. Der Spanier ziert sich allerdings und liebäugelt Berichten zufolge mit einem Abschied. Klar ist: Kommt eine Verlängerung des bis 2021 gültigen Arbeitspapiers nicht zustande, wird ein Verkauf immer wahrscheinlicher.

ManCity und Juve steigen in Thiago-Poker ein

Klopp will Thiago nicht

Ziege rät Thiago von Liverpool ab

Klopp äußert sich zu Thiago-Gerüchten

Update 12.07.2020, 10:06 Uhr

Nachdem Jürgen Klopp und der FC Liverpool Thiago eine Absage erteilt haben sollen, stehen dem Bayern-Profi nun offenbar zwei weitere lukrative Möglichkeiten zur Verfügung.

Wie der "Mirror" berichtet, steigen Manchester City und Juventus Turin in den Poker um Thiago ein. Demnach ist Citizens-Coach Pep Guardiola, der Thiago einst zum FC Bayern lotste, treibende Kraft hinter den Bemühungen der Sky Blues.

Juventus bereitet dem Bericht zufolge sogar schon ein Angebot für Thiago vor. Der Spanier ist noch bis 2021 an den FC Bayern gebunden, als Ablösesumme stehen mindestens 30 Millionen Euro im Raum.

Update 10.07.2020, 15:10 Uhr

Der FC Liverpool wird sich in diesem Sommer nicht um Thiago bemühen. Das will der US-Sender "ESPN" erfahren haben. Demnach würden die Reds nur in den Poker um den Spanier einsteigen, sollte auf der anderen Seite einer der Leistungsträger das Team von Jürgen Klopp verlassen. Danach sieht es aktuell aber nicht aus.

Laut "ESPN" plant der FC Liverpool auch in der kommenden Transferperiode keine signifikanten Einkäufe. Schon in den letzten Monaten hatte sich der neue englische Meister auf dem Markt stark zurückgehalten.

Sollte wider Erwarten doch ein aktueller Liverpool-Profi wechseln, könnte der Klub seine Meinung bezüglich Thiago allerdings noch mal ändern, berichtet "ESPN". In diesem Fall würden die Reds die eingenommene Ablöse in den Kader reinvestieren.

Generell passe der Spanier schlicht nicht in das Anforderungsprofil des FC Liverpool. Sein fortgeschrittenes Alter (29) in Verbindung mit einer Ablöse, die trotz kurzer Restlaufzeit des Vertrags bei über 30 Millionen Euro liegen soll, entspräche nicht der Philosophie der Reds unter Jürgen Klopp, heißt es.

Update 09.07.2020, 18:50 Uhr

Christian Ziege, der in der Saison 2000/01 für den FC Liverpool die Schuhe schnürte, rät Bayern-Spielmacher Thiago von einem Wechsel zu den Reds ab. "Ich muss sagen: Ich liebe diesen Spieler, er ist ein fantastischer Spieler. Aber ich bin nicht sicher, ob er in die Premier League und zum Stil von Jürgen Klopp passt", führte Ziege gegenüber "Caughtoffside.com" aus.

Dort, wo Thiago aktuell ist, sei er am besten aufgehoben. Auch ein spanisches Team würde zu seiner Spielweise passen. Beim FC Liverpool sei sich Ziege "nicht zu 100 Prozent sicher", ob ein Wechsel die richtige Entscheidung ist.

Update 06.07.2020, 12:45 Uhr

Der Pokal 2020 könnte der letzte Titel gewesen sein, den Thiago in seinen bislang sieben Jahren mit dem FC Bayern gewonnen hat. Der Spanier steht vor dem Absprung. Der FC Liverpool gilt als möglicher Abnehmer. Trainer Jürgen Klopp hat sich nun zu einem Transfer des Mittelfeldspielers geäußert.

"Wären Sie überrascht, wenn ich darauf nicht antworte? Weil ich diese Art von Fragen nie beantworte", hielt sich der Deutsche gegenüber "Sky Sports" mit einer klaren Aussage zurück.

Was Klopp aber sagte: "Thiago Alcántara ist ein sehr guter Spieler. Wie viele andere Spieler da draußen, mag ich ihn sehr. Aber das ist alles, was ich darüber zu sagen habe."

Update 04.07.2020, 10:07 Uhr

Die Zeit von Mittelfeldstratege Thiago beim FC Bayern geht offenbar nach der Saison zu Ende. Münchens Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge zeigte sich ungewohnt offen über die Sachlage, ein Verbleib käme beinahe einer Überraschung gleich.

"Wenn er das machen will, müssen wir uns damit auseinandersetzen", so Rummenigge gegenüber "Bild". Der FC Bayern habe "mit ihm seriös verhandelt und haben ihm alle seine Wünsche erfüllt", erklärte der Klub-Boss über den Spanier, der sich auf und außerhalb des Platzes "immer erstklassig verhalten" habe.

Die Münchner scheinen den Kampf um den Mittelfeld-Strategen aber nun aufgegeben zu haben: "Es sieht jetzt so aus, dass er zum Ende seiner Karriere noch einmal etwas Neues machen möchte."

Das Arbeitspapier des 29-Jährigen beim deutschen Rekordmeister ist nur noch bis zum Sommer 2021 gültig. Für Rummenigge und den FC Bayern steht daher fest: "Wir wollen keinen Spieler im nächsten Jahr kostenlos verlieren. Das sage ich auch klar und deutlich."

Update 27.06.2020, 16:02 Uhr

Trainer Hansi Flick hat seinen Wunsch bekräftigt, dass der FC Bayern München Spielmacher Thiago über 2021 hinaus halten möge.

"Wir wissen, dass wir mit Thiago verlängern möchten, dass wir ihn gerne im Verein haben wollen und ich ihn in der Mannschaft haben will. Aber letztendlich entscheidet der Spieler", sagte Flick vor dem Bundesliga-Finale beim VfL Wolfsburg bei "Sky".

Thiago hat seit Wochen ein unterschriftsreifes Angebot zur Verlängerung seines im kommenden Sommer auslaufenden Vertrages vorliegen, erwägt aber offenbar einen Wechsel nach England oder zurück nach Spanien.

Update 24.06.2020, 11:53 Uhr

Noch Anfang Mai hieß es, die Verlängerung von Thiago beim FC Bayern München über 2021 hinaus sei nur noch Formsache. Ein neuer Vertrag war ausgehandelt, beide Seiten eigentlich zufrieden mit den Inhalten des Arbeitspapiers. Nicht einmal zwei Monate später stehen die Zeichen plötzlich auf Abschied.

Warum Thiago einen Rückzieher machte und in den Gesprächen zwischen Klub und Spieler seit Wochen "Stillstand" herrscht, wie der "kicker" zuletzt vermeldete, war bislang unbekannt.

Ein aktueller Bericht von "Sport Bild" bringt nun etwas Licht ins Dunkel. Demnach liebäugele Thiago mit einem Abschied aus München, weil er mit seinen inzwischen 29 Jahren die letzte Chance wittert, noch einmal zu einem Top-Klub ins Ausland zu wechseln - oder in seine spanische Heimat zurückkehren.

Ein Angebot für den Spielmacher soll dem FC Bayern bislang aber nicht vorliegen. Im Mannschaftskreis werde jedoch über ein Interesse des FC Liverpool an Thiago spekuliert, heißt es.