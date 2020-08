Kein zweites Kruse-Comeback bei Werder

unknown

Max Kruse spielte von 2016 bis 2019 für Werder Bremen

Ex-Nationalspieler Max Kruse wird kein drittes Mal zum Fußball-Bundesligisten Werder Bremen wechseln. Dies bestätigte Frank Baumann, Sport-Geschäftsführer der Hanseaten, kurz vor dem ersten Mannschaftstraining der Norddeutschen am Mittwoch.

"Wir haben Gespräche mit Max geführt, aber er hat sich anders entschieden", sagte Baumann. Kruse suche eine neue Herausforderung, "wir können mit dieser Entscheidung gut leben", so der 44-Jährige weiter.

Der offensive Mittelfeldspieler trug bereits von 2006 bis 2009 sowie von 2016 bis 2019 das Werder-Trikot.Kruse sei "sehr ehrlich" darüber gewesen, "was für ihn in den nächsten Jahren wichtig ist", führte Baumann aus. "Deswegen wäre es auch für uns kein großes Thema mehr gewesen. Es ist eine Entscheidung, die wir letztendlich dann auch für uns so getroffen hätten."

Vor einem Jahr wechselte der 32-Jährige zu Fenerbahce Istanbul, kündigte dort aber im Juni wegen ausbleibender Gehaltszahlungen seinen Vertrag vorzeitig.