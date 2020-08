Köln-Manager Heldt: "Gutes Gespräch" mit Zieler

FIRO/FIRO/SID/

Torwart Zieler steht in Verhandlungen mit dem 1. FC Köln

Die Wahrscheinlichkeit, dass Rio-Weltmeister Ron-Robert Zieler vom Zweitligisten Hannover 96 zum Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln wechselt, wächst. FC-Sport-Geschäftsführer Horst Heldt berichtete "von einem guten Gespräch" mit dem Torwart.

Am Samstag soll es eine Zusammenkunft mit dem gebürtigen Kölner gegeben haben. "Es gab ein Treffen, Hannover war darüber informiert", sagte Heldt zu "Bild".

Zieler wurde in Köln geboren und wuchs auch in der Domstadt auf. Als Jugendlicher spielte er schon für den Geißbockklub. Als Nummer eins in Köln ist allerdings Timo Horn eingeplant, allerdings könnte Zieler als etatmäßiger Stellvertreter Druck auf den Stammkeeper aufbauen.