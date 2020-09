Nübel-Abgang nicht mehr ausgeschlossen?

Frank Hoermann/ SVEN SIMON via www.imago-images.de

Wechselte vom FC Schalke 04 zum FC Bayern: Alexander Nübel

Viel Sinn ergab der Wechsel von Alexander Nübel vom FC Schalke 04 zum FC Bayern für die meisten Beobachter nie. Da der 23-jährige Torwart in München nun womöglich sogar nur die Nummmer drei sein könnte, rückt ein Abgang bis zum Ende der Transferperiode am kommenden Montag in den Fokus - allerdings nur auf Zeit.

Sven Ulreich kenne die "Philosophie" des FC Bayern besser, begründete Trainer Hansi Flick die Tatsache, dass der langjährige Ersatzkeeper und nicht der vermeintliche zukünftige Neuer-Herausforderer Nübel beim 1:4 bei 1899 Hoffenheim auf der Bank des Rekordmeisters saß.

Für den gebürtigen Paderborner bedeutete die Degradierung, laut Flick nur eine Momentaufnahme, den ersten großen Rückschlag seiner Zeit in München.

Offenbar ist inzwischen nicht mehr ausgeschlossen, dass Nübel in der laufenden Saison seine Spielpraxis vorerst bei einem anderen Klub sammeln soll. Laut "Sport1" beschäftige sich der FC Bayern inzwischen mit einer "Blitz-Leihe" des Schlussmannes, noch innerhalb der laufenden Transferperiode. Demnach soll es zahlreiche Interessenten für Nübel geben.

FC Bayern: Nübel UND Ulreich offenbar "unwahrscheinlich"

Bislang hatten die Bayern-Verantwortlichen eine Leihe des Ex-Schalkers in der Öffentlichkeit zwar kategorisch ausgeschlossen. Allerdings könnte das Duell mit Ulreich für Unruhe in der Mannschaft sorgen. Um das auszuschließen, müsste einer der beiden Torhüter noch abgegeben werden.

Neben der Option einer Nübel-Leihe soll bei den Bossen allerdings auch ein vorzeitiger Abschied Ulreichs ein Thema sein. Sportvorstand Hasan Salihamidzic habe sich zuletzt bei den Beratern des früheren Stuttgarters nach dem aktuellen Stand der Dinge erkundigt, heißt es.

Hintergrund: Findet der noch bis 2021 gebundene und durchaus wechselwillige Ulreich noch einen neuen Klub, könnte der FC Bayern ihm mit der Ausarbeitung eines Auflösungsvertrags entgegenkommen.

Es sei jedenfalls "unwahrscheinlich", dass der Quadruple-Sieger mit Nübel und Ulreich die weitere Saison bestreite, so "Sport1".