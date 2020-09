Mandzukic-Rückkehr zum FC Bayern denkbar?

unknown

Kehrt Mario Mandzukic zurück zum FC Bayern?

Bis zum Ende der Transferperiode am 5. Oktober will der FC Bayern München dem Vernehmen nach unter anderem noch einen Backup für Torjäger Robert Lewandowski verpflichten. Gehandelt wird auch der Name eines Triple-Helden von 2013.

Wie die Münchner "tz" spekuliert, könnte Mario Mandzukic in den Überlegungen der Bayern-Bosse eine Rolle spielen.

Der Kroate, 2012/2013 als Stammkraft unter Jupp Heynckes einer der Erfolgsfaktoren beim ersten Triple der Vereinsgeschichte, ist nach seiner Vertragsauflösung beim katarischen Klub Al-Duhail im Juli vereinslos.

Zuletzt gab es sehr konkrete Gerüchte um einen Wechsel des inzwischen 34-Jährigen zum russischen Erstligisten Lokomotive Moskau. Vollzug meldete der Haupstadtklub bislang in der Personalie aber nicht.

Mario Mandzukic passt ins Anforderungsprofil des FC Bayern

Mandzukic würde genau ins Anforderungsprofil des FC Bayern passen. Der kroatische Vize-Weltmeister kennt den Klub, wäre vergleichsweise günstig zu haben und hätte wohl kein Problem damit, in München hinter Lewandowski nur die zweite Geige zu spielen.

Auch seine sportliche Klasse sollte trotz des eher ernüchternden Katar-Engagements mit nur einem Tor in sieben Spielen noch reichen, um den polnischen Torjäger ab und an seine Pausen gönnen zu können.

Moskau soll Mandzukic mit der Aussicht auf Einsätze in der Champions League locken. In München könnte er auf seine alten Tage sogar noch einmal um den Titel in der Königsklasse mitspielen.

Ein weiterer Kandidat für die vakante Position in der Offensive soll Mario Götze sein. Der Weltmeister von 2014 ist nach dem Ende seiner Zeit beim BVB immer noch ohne Verein und wäre wie Mandzukic ablösefrei zu haben. Laut "Bild" könnte Götze, von dem Trainer Hansi Flick nach wie vor sehr überzeugt sein soll, eine Art Last-Minute-Lösung werden, wenn die Münchner bis kommende Wochen keinen anderen Stürmer an Land ziehen können.