Stürmt Burgstaller nach Hamburg?

Guido Burgstallers Engagement beim FC Schalke 04 könnte enden

In der Bundesliga-Saison 2017/18 knackte Guido Burgstaller als bis dato letzter Spieler des FC Schalke 04 die Marke von zehn Toren. Elfmal traf der Österreicher damals in 32 Einsätzen. Seitdem kamen allerdings nur noch vier Liga-Treffer hinzu, ein Abschied könnte die Folge sein.

Der 31-Jährige steht vor einem Wechsel in die 2. Bundesliga zum FC St. Pauli. Das berichtet "SPORT1"-Reporter Florian Plettenberg. Demnach absolviert Burgstaller noch am Dienstag seinen Medizincheck am Millerntor.

❗️Nach meinen Infos absolviert Guido Burgstaller heute seinen Medical-Check beim FC St. Pauli. @SPORT1 #s04 #fcsp — Florian Plettenberg (@Plettigoal) 29. September 2020

Dass Burgstaller bei den Knappen zu den Streichkandidaten gehört, ist zumindest kein Geheimnis. 2020/21 bestritt der Angreifer noch keine einzige Pflichtspielminute für S04.

Fraglich ist allerdings, ob sich der FC St. Pauli den österreichischen Nationalspieler überhaupt leisten kann. Laut "WAZ" kassiert der Offensivspieler auf Schalke immerhin 1,5 Millionen Euro pro Jahr, bei einem Wechsel nach Hamburg müsste er wohl deutliche Abstriche machen. Zudem könnte Schalke eine Ablöse verlangen: Burgstallers Vertrag bei den Königsblauen endet im Sommer 2022.

"Sky"-Informationen zufolge wird der Kontrakt jedoch aufgelöst. Ein Umstand, der den Deal näher rücken lässt. Beim Training der Schalker soll der Routinier am Dienstag bereist gefehlt haben.

Burgstaller ist für seinen unbändigen Einsatzwillen bekannt und dürfte damit schnell die Herzen der Fans des FC St. Pauli erobern. Möglich, dass der Mann aus Villach geringere Bezüge in Kauf nimmt, um für den Kult-Klub vom Kiez auf Torejagd zu gehen.

FC Schalke 04: Burgstaller erst gehypt und dann immer schwächer

Burgstallers Zeit in Gelsenkirchen begann im Januar 2017 vielversprechend. Der kampfstarke Mittelstürmer erzielte in seinen ersten 18 Ligaspielen im königsblauen Dress starke neun Tore und avancierte zum Publikumsliebling.

Danach gingen seine Quoten allerdings kontinuierlich nach unten. Elf Treffern 2017/18 folgten vier Tore in 24 Partien 2018/19 und schließlich der totale Tiefpunkt in der vergangenen Saison mit null Toren in 21 Bundeliga-Spielen.

Bitter: Burgstallers letzter Treffer im Oberhaus datiert vom 11. Mai 2019, als er beim 1:1 in Leverkusen einnetzte. "Ich hatte wohl die schlechteste Phase meiner Karriere", gab er gegenüber der österreichischen "Kronen-Zeitung" zu.