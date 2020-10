Choupo-Moting hatte "andere interessante Anfragen"

Alexander Hassenstein via www.imago-images.de

Eric Maxim Choupo-Moting soll beim FC Bayern Robert Lewandowski entlasten

Mit seinem Wechsel zum FC Bayern München hat Eric Maxim Choupo-Moting auch für gute Stimmung zu Hause gesorgt.

"Es ist eine Riesenehre und Riesenfreude bei Bayern zu spielen. Auch aus dem Grund, weil ich wieder nach Deutschland wollte und meine Frau sich sehr freut, dass wir wieder in Deutschland sind", sagte der 31-Jährige. "Ich bin ein Hamburger Jung, jetzt bin ich im Süden Deutschlands. München ist eine super Stadt."

Hamburger SV, 1. FC Nürnberg, FSV Mainz 05 und FC Schalke lauteten die Fußball-Stationen vor den beiden Auslands-Engagements bei Stoke City und Paris Saint-Germain. Er habe "coole Jahre" in Paris gehabt, sagte "Choupo".

"Die letzten Monate waren wirklich furios. Es gab auch noch andere Anfragen und auch interessante Anfragen. Als aber die Anfrage vom FCB kam, war das eine große Ehre, das ist der amtierende Champions-League-Sieger", erklärte der Angreifer.

Trainer Hansi Flick signalisierte dem Routinier in mehreren Gespräche das vorhandene Interesse. "Über eine Rolle haben wir nicht gesprochen. Jeder weiß, dass der FC Bayern Lewandowski vorne drin hat. Aber es gibt so viele Spiele. Man braucht einfach viele Spieler", so Choupo-Moting.

Dabei zog der Offensivmann einen Vergleich zwischen dem FC Bayern und seiner vorherigen Station. "Letztes Jahr bin ich bei Paris wichtig geworden und auch dort hatten wir viel Konkurrenz", verriet der Neuzugang, der seinen neuen Teamkollegen Lewandowski als "besten Stürmer der Welt" adelte.