Positive Corona-Tests bei Sturm, LASK und WSG

Der betroffene Sturm-Spieler hatte keinen Kontakt zum restlichen Team

Beim SK Sturm Graz, dem LASK und der WSG Tirol haben weitere Spieler positive Corona-Tests abgegeben. Trainings- und Spielbetrieb sind bei den Teams nicht in Gefahr.

Bundesligist Sturm Graz hat am Mittwoch einen positiven Corona-Test bei einem seiner Spieler vermeldet. Nach den Angaben des Klubs hatte der Betroffene seit vergangenem Donnerstag keinen Kontakt zur übrigen Mannschaft und befindet sich mit leichten Symptomen in häuslicher Quarantäne. Die Tests bei allen übrigen Spielern sowie dem Betreuerteam seien allesamt negativ ausgefallen.

Laut Sturm wurden die zuständige Behörde und die Bundesliga umgehend informiert. Nach Rücksprache mit der Amtsärztin muss das restliche Team nicht in Quarantäne, der Spiel- und Trainingsbetrieb kann wie gewohnt fortgesetzt werden.

Auch der LASK und die WSG Tirol meldeten am Mittwoch weitere positive Corona-Fälle, jeweils bei einem Spieler. Der LASK-Akteur wurde am Dienstag positiv getestet, wäre allerdings ohnehin nicht im Matchkader für das Europa-League-Spiel am Donnerstag bei Tottenham gestanden, erklärten die Oberösterreicher. Der positive Test bei der WSG stammt vom vergangenen Sonntag. Alle drei bisher positiven WSG-Spieler seien "nahezu symptomfrei" und in häuslicher Quarantäne.

