Matthäus glaubt an Favre-Aus beim BVB

Revierfoto via www.imago-images.de

Lothar Matthäus hat die Trainer-Frage beim BVB kommentiert

Lucien Favre rangiert mit Fußball-Bundesligist nach sechs Bundesliga-Spieltagen punktgleich mit dem FC Bayern auf Platz zwei in der Tabelle. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist dennoch überzeugt, dass der Schweizer und der BVB bald getrennte Wege gehen werden.

"Ich glaube, dass die Ehe von Favre mit Borussia Dortmund spätestens am Ende der Saison enden wird", sagte der TV-Experte bei "Sky", "es gibt einfach zu viele Diskussionen." Der Revierklub hatte sich mit dem Trainer darauf verständigt, ohne vorzeitige Vertragsverlängerung in die Saison zu gehen, das Arbeitspapier läuft somit im kommenden Sommer aus.

Laut Matthäus gibt es jene Diskussionen "nicht nur in der Gegenwart", auch "in den letzten eineinhalb Jahren" habe es Kritik an der Arbeit von Lucien Favre gegeben. "Deswegen wird schon sehr viel spekuliert: Wer könnte der Nachfolger werden? Man hat auch das Zeichen nie gesetzt, dass man sich mit Favre hingesetzt hat und über 2021 hinaus verlängert. Und das sind für mich Zeichen, dass es eher auf Abschied steht."

Rund um den Revierklub werden daher angeblich schon potenzielle Nachfolger ins Auge gefasst. "Sport Bild" zufolge seien Borussia Mönchengladbachs Marco Rose, RB Leipzigs Julian Nagelsmann und RB Salzburgs Jesse Marsch in den Fokus der Borussia gerückt. Rose und Marsch haben bei ihren Klubs allerdings noch ein Arbeitspapier bis 2022, Nagelsmann gar bis 2023.

BVB-Sportdirektor Michael Zorc hatte zuletzt bei "Sky" erläutert, dass eine vorzeitige Verlängerung mit Favre "für beide Seiten" derzeit kein Thema ist, fügte jedoch an: "Beide Seiten wissen, was sie aneinander haben. Wir werden irgendwann die Gespräche führen."

Der 62 Jahre alte Lucian Favre hatte in seinen ersten beiden Jahren beim BVB einen großen Titelgewinn verpasst, in der Bundesliga musste er sich jeweils dem FC Bayern geschlagen geben.