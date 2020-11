Schalke-Boss Schneider verspricht: "Wir sind wieder da"

firo Sportphoto/Jrgen Fromme

Jochen Schneider wartet noch immer auf den ersten Saisonsieg des FC Schalke 04

Beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 herrschte nach einem weiteren Spiel ohne Sieg am zurückliegenden Samstagnachmittag Frust. Zu sehr ärgerten sich die königsblauen Protagonisten über gleich mehrere Schiedsrichterentscheidungen - darunter die zwei Strafstöße gegen sich im Krisen-Gipfel beim 1. FSV Mainz 05 (2:2).

Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider betonte nach der Partie, er und der Klub fühlen sich "schlecht behandelt und benachteiligt."

Im Gespräch mit dem "kicker" hob der 50-Jährige dann allerdings auch positive Dinge hervor, die er zuletzt beim FC Schalke ausmachen konnte.

Vor allem die moralische Leistung der Knappen, die in Mainz zwei Rückstände egalisierten und sich am Ende das Remis verdienten, stimme Schneider "zuversichtlich": "Wir haben uns viele Chancen erspielt, die Mannschaft hat mit Wucht und Überzeugung nach vorne gespielt und war auch bei Standards gefährlich. Wir sind wieder da, und wir sind wieder in der Lage, Bundesligaspiele zu gewinnen. Und das werden wir nach der Länderspielpause auch tun, davon bin ich vollkommen überzeugt."

Schneider sieht "Schritte in die richtige Richtung" beim FC Schalke

Eine durchaus selbstbewusste und forsche Ansage des Sportvorstandes, dessen Klub im Fußball-Oberhaus immerhin seit 23 (!) Partien auf einen Dreier wartet. Der seit Januar andauernde Negativlauf werde nach der Länderspielpause zeitnah durchbrochen werden, kündigte Schneider an.

"Mir geht es nicht um Serien, sondern um unsere Leistung und unser Auftreten. Wir hatten eine ganz schwierige Phase, wofür es Gründe gab, die wir auch ausführlich erläutert haben. Aber wir sind zuletzt sehr wichtige Schritte in die richtige Richtung gegangen", betonte der Funktionär, der in Gelsenkirchen seit eineinhalb Jahren im Amt ist.

In der Bundesliga-Tabelle rangieren die Schalker seit dem ersten Spieltag auf einem direkten Abstiegsplatz. Am 21. November geht es mit dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (15:30 Uhr) weiter.