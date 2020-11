Drei Ansätze: Das sind Baums Mittel gegen die S04-Krise

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Manuel Baum braucht mit dem FC Schalke 04 ein Erfolgserlebnis

23 Spiele am Stück hat der FC Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga nicht mehr gewonnen, gegen den VfL Wolfsburg soll diese Negativ-Serie am 8. Spieltag endlich reißen. S04-Trainer Manuel Baum erklärt, wie er die Spieler darauf vorbereitet.

Baum erklärte im Gespräch mit dem TV-Sender "Sky", er habe nach seiner Ankunft auf Schalke mit seinem Team in einem ersten Schritt zunächst einmal "geschaut, welche Ursachen gibt es dafür, dass wir die Ergebnisse geliefert haben".

Die "einfachste Erkenntnis" aus der "komplexen Diagnostik", so der 41-Jährige, war, dass die Königsblauen schlichtweg zu viele Gegentore kassiert haben. "Da muss mach sich überlegen, warum kriege ich die ganzen Gegentore? Ist das nur ein Problem der Defensive oder liegt es vielleicht daran, dass ich mental schon fast innerlich zusammenfalle, weil ich mir nicht vorstellen kann, selbst mal eins zu schießen?"

Manuel Baum hat daraufhin versucht, mit drei konkreten Mitteln an den bestehenden Problemen zu arbeiten: Neben dem Einsatz von Video-Analysen setzte er auf die Überprüfung von Leistungsdaten und führte darüber hinaus zahlreiche Gespräche mit den S04-Profis.

Das Ergebnis: "Wir haben sehr viele Stellschrauben entdeckt, an denen man drehen kann und an denen wir dran sind, sie in die richtige Richtung zu drehen."

Schalke-Coach Baum lobt Sprint- und Laufwerte

Baum sehe sich dabei "als Trainer eher in einer Rolle, in der ich den Spielern helfe, dass sie wieder ihre Leistung auf den Platz bringen. Dass sie es schaffen, für den Verein die richtigen Ergebnisse zu erzielen". Somit gehe er "natürlich in verschiedenste Bereiche rein".

Die Schalker Leistung im zurückliegenden Punktspiel gegen den Tabellenletzten Mainz 05 (2:2) war "ordentlich", Baum hob zudem die guten Sprint- und Laufwerte hervor. Dass die Schalker Spieler am Ende 22 Schüsse aufs Mainzer Tor abgegeben haben, gehe "in die richtige Richtung". Baum ist sicher: "Aktuell sind es eher kleine Schritte, aber es sind Schritte und es sind die richtigen."

So wachse der Glaube "von Tag zu Tag, von Spiel zu Spiel", dass der FC Schalke 04 bald ein Bundesliga-Spiel gewinnen wird. "Wir wissen, mit Wolfsburg kommt ein extrem guter Gegner auf uns zu, aber das ist jede Woche in der Bundesliga so."