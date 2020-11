Hernández "braucht" Bayern-Konkurrent Davies

GEPA pictures/ Jasmin Walter via www.imago-images.

Lucas Hernández dachte nie über einen Abschied vom FC Bayern nach

Lucas Hernández hat sich bei Fußball-Bundesligist FC Bayern endlich den erhofften Stammplatz in der Verteidigung erkämpft. Auch, weil Konkurrent Alphonso Davies seit Wochen verletzt ist. Doch der Franzose hofft trotzdem auf eine schnelle Genesung des schnellen Linksverteidigers.

"Ich brauche den Konkurrenzkampf, um weiter voranzukomen", erklärte Lucas Hernández im Gespräch mit "France Football". Davies fehlt dem FC Bayern seit Ende Oktober aufgrund eines Bänderrisses im Sprunggelenk, Hernández hingegen ist unter Trainer Hansi Flick in dieser Spielzeit meist auf der linken Abwehrseite gesetzt.

Dass der junge Kanadier das direkte Duell in der Vorsaison oftmals für sich entschied, ist offenbar kein großes Problem für den Münchner Rekordtransfer. "Mit seiner Geschwindigkeit, Technik und seinem Positionsspiel war er der beste Linksverteidiger der Welt", so Hernández anerkennend, der im Sommer 2019 für 80 Millionen Euro von Atlético Madrid an die Säbener Straße wechselte.

Die schwierigen ersten Monate beim FC Bayern, in der vergangenen Meister-Saison stand er etwa nur zehnmal in der Anfangsformation eines Bundesliga-Spiels, haben beim französischen Nationalspieler keine Wunden hinterlassen. Im Gegenteil: "Auch in der schwierigen Situation in der vergangenen Saison habe ich mich immer beim FC Bayern gesehen", zumal der deutsche Rekordmeister "finanziell große Anstrengungen unternommen hat", um den Transfer zu realisieren.

Abschied vom FC Bayern war "keine Sekunde" Thema

Trotz zahlreicher Wechsel-Gerüchte, unter anderem soll Paris Saint-Germain an einer Verpflichtung interessiert gewesen sein, habe er "immer das Vertrauen gespürt, sowohl von den Verantwortlichen als auch vom Trainer oder meinen Mannschaftskollegen. Sie haben mir gesagt, dass sie auf mich setzen".

Hernández räumte zwar ein, er habe sich erkundigt, welche Einsatzchancen er bekommen wird. Dabei wurde er aber "schnell beruhigt. Keine Sekunde habe ich darüber nachgedacht, zu wechseln".

Vielmehr will sich der Abwehr-Star beim FC Bayern einen "Namen machen und langfristig Teil der Mannschaft sein", führte Hernández mit Blick auf sein bis 2024 gültiges Arbeitspapier aus.