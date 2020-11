BVB-Youngster Reinier mit positivem Coronatest

FIRO/FIRO/SID/

Reinier positiv auf Coronavirus getestet

Der Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat einen Coronafall zu verzeichnen.

Der Brasilianer Reinier wurde einen Tag vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Brügge (21:00 Uhr) positiv auf das Coronavirus getestet, teilte der BVB am Montagnachmittag mit.

Alle weiteren Testergebnisse von Spielern und Teammitgliedern seien negativ gewesen.

Der 18-jährige Flügelspieler war in der vergangenen Woche für die brasilianische U23-Nationalmannschaft in der Olympia-Qualifikation in Kairo (Ägypten) und gegen Südkorea im Einsatz. Beim 5:2-Auswärtssieg der Dortmunder bei Hertha BSC am Samstagabend stand Reinier nicht im Kader. Er sei laut Klubangaben derzeit symptomfrei und befinde sich in häuslicher Isolation.