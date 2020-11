Lewandowski lässt Zukunft beim FC Bayern offen

Markus Ulmer

Robert Lewandowski wechselte 2014 vom BVB zum FC Bayern

Im Sommer 2014 wechselte Robert Lewandowski vom BVB zum FC Bayern München, wo er endgültig zu einem der besten Mittelstürmer der Welt aufstieg. Kein Wunder also, dass man den Polen im Sommer 2019 trotz seiner damals 31 Jahren noch einmal mit einem Vertrag bis Ende Juni 2023 ausstattete. Danach lässt sich der Angreifer alle Optionen offen.

Von "Associated Press" auf ein mögliches Karriereende beim FC Bayern angesprochen, hielt sich der Nationalspieler bedeckt. "Ich weiß es nicht", so Lewandowski, der weiter ausführte: "Ich habe einen Vertrag bis 2023 und ich denke nie darüber nach, was danach passiert."

Schließlich würden bis dahin noch zweieinhalb Jahre ins Land ziehen. "Das ist eine lange Zeit und ich weiß, dass ich länger spielen kann, aber ich habe noch genug Zeit, darüber nachzudenken."

Der FC Bayern muss also nicht der letzte Klub sein, für den Lewandowski seinen Torriecher unter Beweis stellt.

Dass sich der deutsche Rekordmeister und Lewandowski 2023 nochmals auf eine weitere Zusammenarbeit einigen, darf aber zumindest bezweifelt werden.

Lewandowski würde sich dann seinem 35. Geburtstag nähern. Spieler jenseits der 30 stattet man in München allerdings nur im Ausnahmefall mit einem Kontrakt über mehr als eine Saison aus. Und Lewandowskis Aussagen legen nahe, dass er auch im fortgeschrittenen Alter mehr als Ergänzungsspieler sein möchte.

FC Bayern: Lewandowski spricht über Weltfußballer-Wahl

Weiterhin äußerte sich der Superstar zu seiner Nominierung für die Wahl zum Weltfußballer 2020, bei der er aufgrund seiner 55 Treffer in 47 Pflichtspielen 2019/20 und der Titel-Flut im Trikot des FC Bayern zu den Favoriten gehört.

"Das ist etwas Besonderes", so Lewandowski. "Jede Auszeichnung ist die Belohnung für etwas Spezielles."

Dennoch sei nicht wirklich wichtig, ob er am Ende ausgezeichnet werde. "Wenn ich etwas gewinne, bin ich sehr stolz und sehr glücklich, aber wenn nicht, dann hat jemand eine andere Entscheidung getroffen und das Leben geht weiter."