Personalsorgen immer größer: FC Bayern "am Limit"

Den FC Bayern plagen Verletzungssorgen

Obwohl der VfB Stuttgart dem FC Bayern München am Samstag mächtig Paroli bot, setzte sich der deutsche Rekordmeister letztlich mit 3:1 durch, feierte den nächsten Dreier und behauptete die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga. Dennoch drohen an der Isar sorgenvolle Tage.

Corentin Tolisso, Jérôme Boateng und Javi Martínez kämpfen mit Blessuren. Nach einem Tritt und einer harten Landung in der Bande musste zudem Lucas Hernández den Platz verlassen. Verzichten muss der FC Bayern aktuell ohnehin auf Alphonso Davies und Joshua Kimmich.

"Wir werden morgen alle Spieler untersuchen und die Ärzte werden mir dann bescheid geben, was das Ergebnis ist", erklärte Trainer Hansi Flick am Samstagnachmittag. Bei Tolisso deute alles auf eine Muskelverletzung hin, bei Boateng müsse "man abwarten" und Javi Martínez sei "weggerutscht" und habe infolge dessen auch muskuläre Probleme.

Einen Hoffnungsschimmer gab es allerdings auch. Das zuvor lange verletzte Abwehrtalent Tanguy Nianzou, das Boateng nach 69 Minuten ersetzen musste und sein Debüt im Bayern-Trikot feierte, könne auf die gezeigte Leistung "stolz sein", so Flick. Der 18-jährige Franzose ist für die bis Jahresende anstehenden Spiele der Champions League allerdings nicht gemeldet.

Der FC Bayern "ist am Limit"

Zudem nahm Flick die bislang ungewöhnlich wackelige Defensive in Schutz. Im Vordergrund stünden derzeit einzig die Ergebnisse, da man merke, dass die Belastung des engen Terminplans nicht spurlos an den Teams vorbeigehe, die international spielen würden. Man wolle sich nicht beschweren, aber die Mannschaft sei "am Limit", stellte Flick klar. "Für uns ist jetzt wichtig, dass wir Punkte holen. Das haben wir geschafft."

Auch Bayern-Mittelfeldspieler Leon Goretzka ließ am Samstag keine Zweifel daran, dass die Belastung Spuren hinterlässt. "Ich bin heute Abend definitiv sehr müde", gab der Nationalspieler offen zu.

Zeit zur Erholung bleibt ihm und seinen Teamkollegen nicht. Schon am Dienstag steht das Champions-League-Spiel bei Atlético Madrid an, nächsten Samstag kommt es dann zum Bundesliga-Gipfeltreffen mit Verfolger RB Leipzig.

Anbetracht der komfortablen Situation in der Champions-League-Gruppe A ist allerdings nicht auszuschließen, dass der FC Bayern nicht mit allen Stars nach Madrid reist. Flick wollte sich jedoch noch nicht in die Karten schauen lassen.