Podolski bei Bayern gescheitert? "Das sehe ich nicht so"

BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl via www.imago-images.de

Lukas Podolski ist seiner Karriere zufrieden

Lukas Podolski sieht seine Zeit beim FC Bayern München nicht als Fehler an. Das tat der Weltmeister von 2014 nun im Podcast "Einfach mal Luppen" von Felix und Toni Kroos kund.

In 106 Spielen für den FC Bayern kam Lukas Podolski auf 26 Tore und 20 Vorlagen. "Viele sagen, ich sei bei den Bayern gescheitert. Das sehe ich nicht so", blickte der Ex-Nationalspieler auf seine Zeit beim Rekordmeister zurück.

Vielmehr sei die Zeit in München sehr hilfreich gewesen. "Ich habe sehr viele Leute kennengelernt, bin weg aus meinem Umfeld in Köln. Ich bin zum ersten Mal aus dem Haus meiner Eltern weg", berichtete der heute 35-Jährige.

Einzig diesen Schritt im Alter von 21 Jahren gemacht zu haben sei ein Wagnis gewesen, so Podolski: "Vielleicht war ich damals zu jung. Man kennt ja die Bayern. Man darf sich wenig Fehler erlauben, muss immer performen."

Auch sein anschließender Wechsel zurück zum 1. FC Köln sei von Außenstehenden als Rückschritt wahrgenommen worden, "aber ich wollte unbedingt wieder zurück zu meinen Freunden, meiner Familie und zum 1. FC Köln. Wir haben es irgendwie geschafft, dass Köln mich wieder zurückholen konnte." Dass er danach aber den Sprung zum FC Arsenal schaffte, bewies dann, dass "die Rückkehr nicht so ganz falsch" war.

Wechsel zu Inter Mailand im Rückblick ein Fehler

Einzig seine Ausleihe zu Inter Mailand im ersten Halbjahr 2015 sei rückblickend ein Fehler gewesen. Bei den Nerazzurri kam der Linksfuß in 18 Einsätzen auf gerade einmal ein Tor und vier Vorlagen.

Die Rahmenbedingungen hätten schlicht nicht gepasst, begründete "Poldi" seinen Misserfolg: "Man geht inmitten einer Saison irgendwo hin, und muss dort direkt funktionieren. Es war kein guter Schritt, war aber auch eine Erfahrung, zu erkennen, dass so ein Ausleihgeschäft für einen selbst nichts ist. Dann weiß man das auch für die späteren Stationen."

Grundsätzlich würde er dieser Auslandserfahrungen aber nochmal machen. "Man reist, erlebt, lernt Leute kennen, kann sich Städte angucken. Das sind geile Erfahrungen fürs Leben", schwärmte der 130-fache Nationalspieler.

15 Jahre bei einem Verein zu verbringen, wie sein Ex-Mitspieler Philipp Lahm "ist auch nicht verkehrt", er selbst würde seine Karriereschritte aber "genau so noch einmal machen." Inzwischen spielt Podolski in der Süper Lig bei Antalyaspor und steht derzeit bei zwei Toren in zehn Einsätzen.