Flick: Sané "hat Luft nach oben" - Kimmich auf gutem Weg

Hansi Flick ist Cheftrainer des FC Bayern

Fußball-Bundesligist FC Bayern trifft am Mittwoch (20:30 Uhr) auf den noch ungeschlagenen VfL Wolfsburg. Nicht mit dabei ist Nationalspieler Leon Goretzka.

Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler hatte zuletzt eine Trainingspause einlegen müssen. Das Spiel gegen die Wölfe kommt für ihn zu früh, wie Hansi Flick auf der Pressekonferenz am Dienstagmittag bestätigte.

Auch ein Blitz-Comeback von Joshua Kimmich wollte der Bayern-Trainer zunächst ausschließen. Aber: "Wir haben jetzt bei Joshua gesagt, dass wir die nächsten Tage abwarten. Es sieht sehr gut aus." Er habe abschließend noch nicht mit Kimmich gesprochen.

Nähere Informationen zu einer möglichen Aufstellung lieferte Flick wie gewohnt nicht. Offen daher auch, ob der zuletzt formschwache Leroy Sané einen Startelfeinsatz erhält.

"Leroy sieht das so wie ich: dass er noch Luft nach oben hat. Er hat enorme Qualität und bekommt von uns alle Unterstützung", so Flick über den Bayern-Neuzugang: "Es ist wichtig, dass man das Gesamte sieht. Er hatte eine schwere Verletzung, war dann noch einmal verletzt." Zudem sei es nicht einfach, sich auf Anhieb bei einem neuen Verein anzupassen.

Wir haben die Pressekonferenz begleitet - Die wichtigsten Aussagen von Hansi Flick:

+++ Flick über die bisherige Bilanz als Trainer +++

Die Mannschaft, die am besten mit den Bedingungen zurecht kommt, wird am erfolgreichsten sein. Für jede Mannschaft ist es eine neue Situation. Wir machen daher Belastungssteuerung und setzen im Training immer neue Impulse. Da gibt es im Trainerteam auch immer viele unterschiedliche Meinungen. Die Belastung der Spieler und auch die Meinung der Spieler nehmen wir immer mit ein. In den letzten Tagen haben wir da ein bisschen was Neues versucht. Wir wollen jetzt noch die letzten beiden Spiele bestreiten.

Wir haben die Qualität, Wolfsburg und Leverkusen zu schlagen. Aber sie haben bewiesen, dass sie schwer zu bespielen sind. Alles was war, können wir nicht ändern. Wir gehen das Spiel aber positiv an und lassen uns auf alles ein, was kommt. Wir wollen da auch über den Tellerrand hinausschauen. Das sind ganz normale Dinge und Abläufe. Die Dinge, von denen wir überzeugt sind, wollen wir dann umsetzen.

+++ Wie feiern Sie Weihnachten? Können Sie sich als Welt-Trainer vorstellen? +++

Ich feiere wie immer mit meiner Familie, mit allen Einschränkungen. Da halten wir uns dran, wie alle anderen auch.

Zur Weltfußballer-Wahl: Damit beschäftige ich mich nicht. Es gibt ja auch noch andere Trainer mit Marcelo Bielsa und Jürgen Klopp.

+++ Was erwarten Sie von Lewandowski? +++

Morgen wäre es schön, wenn er anknüpfen kann und das ein oder andere Tor nachlegen kann. Für ihn am Donnerstag ist es klar, dass die Weltfußballer-Wahl sein großes Ziel ist. Es gibt niemanden, der es so verdient hat wie er. Wir würden uns alle freuen.

+++ Was zeichnet Coman aus? +++

Wenn er Spaß am Fußball hat, hat er eine wahnsinnige Qualität. Das ist derzeit der Fall. Er ist ein sehr offener Mensch mit einem fröhlichen Gemüt. Er schaut auch immer zu seinen Mitspielern, ist sehr teamorientiert. Aktuell hat er eine sehr gute Quote, deswegen hat er das Lob verdient.

+++ Wie stoppen Sie Glasners Wölfe? +++

Sie haben im Mittelfeld zwei sehr starke Sechser mit Arnold und Schlager. Es imponiert mir sehr, wie sie das handhaben. Sind beides Linksfüße, die auch den Blick haben. Vorne haben sie Weghorst, einen der besten Torjäger der Bundesliga. Er will vorne einfach die Tore machen, er ist eine sehr gute Waffe.

Ihre Art und Weise, wie sie pressen und den Gegner zu Fehlern zwingen, ist die Idee von Oliver Glasner. Darüber hinaus hat er Varianten bei Standards eingebaut. Da müssen wir wachsam sein.

+++ Gibt es Reiserichtlinien für den Urlaub? +++

Die Spieler wissen Bescheid, wir halten uns an die Regeln. Da gibt es keine Ausnahmen. Wir haben sie darauf hingewiesen, das ist aber nicht meine Aufgabe. Das machen Hasan (Salihamidzic, Amn. d. Red.) und unser Arzt.

+++ Wie bewerten Sie Sanés Leistung bisher? +++

Leroy sieht das so wie ich: dass er noch Luft nach oben hat. Er hat enorme Qualität und bekommt von uns alle Unterstützung. Es ist wichtig, dass man das Gesamte sieht. Er hatte eine schwere Verletzung, war dann noch einmal verletzt. Neuer Verein, neue Philosophie, die Automatismen fehlen. Es ist für die neuen Spieler nicht einfach, sich da reinzufinden. Es ist eine Aufgabe für die nächsten Spiele, um das ein oder andere reinzubringen und was Neues zu machen.

+++ Wer spielt auf der Sechs? Ist Tiago Dantas ab Januar eine Option? +++

Er wird dann auch im Kader und ab Januar spielberechtigt sein. Er macht eine gute Entwicklung. Wir müssen sehen, dass er Spielpraxis bekommt. Er hat aktuell einen Schlag abbekommen und ist keine Alternative. Er wird seinen Weg machen. Entscheidend ist, was er uns anbietet.

Zur Doppel-Sechs: Es gibt mehrere Optionen, darüber können Sie gerne rätseln.

+++ Wie ernst nehmen Sie Wolfsburg und Leverkusen? +++

Es sind mehrere Vereine, die einfach einen guten Kader haben. Einen Kader, der erfolgreich in der Bundesliga spielen kann. Das zeigt sich in der Tabelle und es ist spannend. Was in der Zukunft liegt, können wir nicht beeinflussen. Wir wollen jetzt das Spiel gewinnen, das haben wir in der Hand.

Man kann schon sagen, dass das Big Points wären. Ich kenne Oliver Glasner sehr gut. Er hat eine klare Idee, seine Mannschaft setzt das gut um. Seine Mannschaft hat auch lange Wochen gehabt, aber sie hat es gut umgesetzt. Mit einer enormen Gier auf Tore. Die beiden Spiele sind schon wichtige Spiele für uns, große Hindernisse.

+++ Warum ging es bei Kimmich so schnell? +++

Er sieht es genau so, wie man es sehen muss: sehr sachlich. Emotionen sind hier kein guter Ratgeber, er muss in sich hineinhorchen. Wie geht es meinem Körper? Es ist auch eine mentale Sache nach so einer Verletzung.

+++ Flick über Goretzka und Kimmich - wie ist der Stand? +++

Wir haben jetzt bei Joshua gesagt, dass wir die nächsten Tage abwarten. Es sieht sehr gut aus. Ich habe noch nicht mit ihm wegen morgen gesprochen. Leon Goretzka fällt definitiv morgen aus.

+++ Wie können die Wölfe gestoppt werden? +++

Der VfL Wolfsburg ist in dieser Bundesliga-Saison noch ungeschlagen. Zudem erreichte die Elf von Oliver Glasner die 2. Runde des DFB-Pokals sowie die Zwischenrunde der Europa League. Wie will Hansi Flick den Tabellenvierten knacken?

Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic legte im Vorfeld auf die Partie bereits den Fokus auf Top-Stürmer Wout Weghorst, der zuletzt gegen Eintracht Frankfurt (2:1) das Spiel im Alleingang drehte. Der Niederländer kommt bislang schon auf neun Bundesliga-Tore in dieser Spielzeit.

+++ Trainer-Wechsel beim BVB schlägt hohe Wellen +++

Borussia Dortmund, Bayern Münchens Dauer-Konkurrent um die Meisterschaft in den letzten Jahren, hat sich nach der 1:5-Schlappe im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart von Trainer Lucien Favre getrennt. Nachfolger bis zum Saisonende ist sein bisheriger Assistent Edin Terzic. Was sagt Hansi Flick zu der Entscheidung des BVB? Der Münchner Coach erhielt den Posten als Cheftrainer im vergangenen Jahr ebenfalls, nachdem Niko Kovac eine 1:5-Niederlage hinnehmen musste.

"Die Bayern haben mit Flick den Jackpot gezogen", führte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke gegenüber "Bild" nach der Entlassung von Lucien Favre aus. Eine Parallele zum Bayern-Coach wollte er nicht ziehen: "Das hat bei uns keine Rolle gespielt."

+++ Wie geht es Joshua Kimmich? +++

Mit Beifall begrüßten die Bayern-Stars ihren Mittelfeld-Boss Joshua Kimmich zurück im Training. Der deutsche Nationalspieler absolvierte am Montag das Mannschaftstraining - und scheute keinen Zweikampf. Wann kehrt Kimmich in den Spieltagskader der Münchner zurück?

Ein Fragezeichen steht zudem hinter Mittelfeld-Kollege Leon Goretzka. Der 25-Jährige legte am Montag eine Trainingspause ein. Steht er zur Verfügung?

+++ FC Bayern vom Thron gestoßen +++

Der FC Bayern muss in diesen Tagen einen wahren Marathon abspulen. Um Kräfte zu schonen, schickte Hansi Flick im letzten Gruppenspiel vor rund einer Woche gegen Atlético Madrid (1:1) daher eine junge Elf auf den Rasen und schonte eine ganze Reihe an Stammspielern.

Doch obwohl am vergangenen Samstag gegen Union Berlin (1:1) der erste Anzug wieder ran durfte, verpassten die Münchner einen Sieg.

Die Tabellenführung in der Bundesliga übernahm daraufhin Bayer Leverkusen, der FC Bayern sortiert sich mit einem Zähler Rückstand auf Platz zwei ein.