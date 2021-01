FC Bayern nimmt nächsten US-Youngster ins Visier

Jeff Halstead/Icon Sportswire via www.imago-images

Tanner Tessmann steht vor einem Wechsel zum FC Bayern

Auf der Suche nach neuen Talenten ist der FC Bayern offenbar in den USA fündig geworden. Wie "ESPN" berichtet, wird der erst 19-jährige Tanner Tessmann von Partnerklub FC Dallas in den kommenden Tagen in München aufschlagen und beim Rekordmeister mittrainieren.

Bereits im Sommer nahm der FC Bayern drei Dallas-Talente im Rahmen der Saison-Vorbereitung genauer unter die Lupe. Damals trainierten Edwin Cerrillo (19), Bryan Reynolds (18) und Thomas Roberts (18) zwei Wochen lang in München mit. Nachhaltig empfehlen konnte sich jedoch keiner aus dem Trio.

Deutlich besser machte seine Sache Chris Richards, der im Sommer 2018 ebenfalls vom befreundeten FC Dallas zum FC Bayern kam und letztlich von den Münchnern auch unter Vertrag genommen wurde. Mit Tanner Tessmann soll nun der nächste US-Youngster seine Chance bekommen.

FC Bayern hat Transfer-Option

Der Mittelfeldspieler steht erst seit März 2020 im Profi-Aufgebot des FC Dallas, absolvierte für die Texaner aber bereits 21 Pflichtspiele in der Major League Soccer. Auch in den Playoffs kam der 19-Jährige in der vergangenen Saison schon zum Einsatz.

Wann genau Tessmann in München ankommen wird, steht noch nicht fest. Sollte der Youngster im Januar zur US-amerikanischen U23-Nationalmannschaft eingeladen werden, steigt er erst nach Abschluss des Trainingscamps in den Flieger.

Aktuell ist geplant, dass Tessmann spätestens zu Beginn der MLS-Saison Anfang März 2021 wieder nach Dallas reist. Sollte der Saisonstart in den USA aber verschoben werden, könnte sich auch dieser Plan noch ändern und der Spieler länger in Deutschland bleiben.

Laut "ESPN" ist nicht ausgeschlossen, dass der Mittelfeldspieler, sofern er bei den Trainern einen bleibenden Eindruck hinterlässt, sich entweder für einen Transfer oder aber ein Leihgeschäft empfiehlt. Dallas würde einem Deal demnach nicht im Wege stehen.