Medien: Rummenigge sauer wegen verpasstem Pedri-Transfer

Der FC Bayern wollte Pedri angeblich unbedingt unter Vertrag nehmen

Im zurückliegenden Sommer sollen mehrere Bundesliga-Klubs Interesse an einer Zusammenarbeit mit Mittelfeldtalent Pedri signalisiert haben. In einer äußerst durchwachsenen Saison des FC Barcelona ist der Youngster einer der wenigen Hoffnungsschimmer. Angeblich sehr zum Ärger des Münchner Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge.

Da den FC Barcelona im Offensivbereich am Saisonanfang große Verletzungsprobleme plagten, fiel der Lichtkegel plötzlich auf den 18 Jahre alten Pedri.

Und der Newcomer schwang sich schnell zur festen Größe im Spiel von Ronald Koeman auf. Ein Umstand, der vor allem beim FC Bayern gar nicht gut ankommt.

FC Bayern im Sommer an Pedri dran?

Laut einem Bericht der "Mundo Deportivo" hat der deutsche Rekordmeister im vergangenen Sommer-Transferfenster alle Hebel in Bewegung gesetzt, um Pedri in den eigenen Kader zu holen. Sportvorstand Hasan Salihamidzic soll sogar mit der Garantie gelockt haben, den Youngster zum steten Teil des Profikaders zu machen. Pedri konnte zuvor lediglich Erfahrungen in der zweiten spanischen Liga vorweisen.

Die Münchner Bemühungen zielten auf eine Leihe inklusive Kaufoption ab, Barca legte allerdings seinen Veto ein. Trainer Koeman schwor das Blaugrana-Umfeld schon vor Saisonbeginn darauf ein, dass sich der Klub im Umbruch befinde und er so vielen jungen Spielern wie möglich regelmäßig Spielzeit verschaffen wolle.

Mit annähernd 1500 Einsatzminuten war Pedri letztlich einer der Profiteure von Koemans neuem Weg. Gemäß "Mundo Deportivo" ärgert sich der Bayern-Macher seither über die Absage, die er im Werben um den Shootingstar kassierte.

Rummenigge scheint äußerst angetan von Spaniens U21-Nationalspieler. Laut Meinung des Bayern-Vorstands, so behauptet es zumindest die katalanische Sportzeitung, gebe es "weltweit kein größeres Talent auf dieser Position".

Die Katalanen hatten im Sommer 2019 acht Millionen Euro aufgewendet, um Pedri unter Vertrag zu nehmen. Seine fußballerische Laufbahn startete er bei UD Las Palmas.