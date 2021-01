BVB nimmt Sancho-Nachfolger von Kovac-Klub ins Visier

Philippe LECOEUR via www.imago-images.de

Sofiane Diop ist wohl beim BVB im Gespräch

Ein Abgang von Jadon Sancho beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund im kommenden Sommer gilt weiterhin als sehr wahrscheinlich. Umso intensiver schauen sich die BVB-Verantwortlichen nach möglichen Alternativen für die offensiven Flügelpositionen um.

Dabei soll sich die Dortmunder Borussia immer intensiver für das französische Top-Talent Sofiane Diop interessieren. Nach Informationen von "Sky" soll der 20-Jährige bei den BVB-Verantwortlichen auf dem Zettel stehen.

Wirklich konkret sei die Personalie bei den Schwarz-Gelben bislang zwar noch nicht, ein direkter Kontakt sei derzeit noch nicht hergestellt. Dennoch ist klar, dass sich die Dortmunder Bosse um Sportdirektor Michael Zorc nach neuen Flügelspielern umsehen.

Sofiane Diop läuft seit dem letzten Sommer wieder für die AS Monaco auf, für die er bereits als 17-Jähriger sein Debüt in der Ligue 1 feierte. Nachdem er in 2019/2020 an den Zweitligisten FC Sochaux verliehen wurde, konnte er sich in der laufenden Spielzeit unter dem Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac als Stammspieler etablieren.

In der aktuellen Saison stand er in allen 21 Ligaspielen für die Monegassen auf dem Feld, erzielte dabei fünf Treffer. Diop kann in der Offensivreihe praktisch auf allen Positionen spielen. Kovac bietet den französischen U20-Nationalspieler zumeist auf den Außenbahnen auf, aber auch im Zentrum hat der quirlige 1,75-m-Mann schon gewirbelt.

Vertraglich ist Diop noch bis 2023 an die AS Monaco gebunden. In der laufenden Winter-Transferperiode soll er bei den Dortmundern wohl keine Option mehr sein, da der BVB mit seinem vorhandenen Spielermaterial die Rückrunde bestreiten will. Spätestens im Falle eines Sancho-Wechsels in die englische Premier League dürften die Spekulationen um Diop aber weiter an Fahrt aufnehmen.