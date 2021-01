Kostic schwärmt von Jovic: "Haben blindes Verständnis"

FIRO/FIRO/SID/

Filip Kostic (l.) freut die Rückkehr von Landsmann Jovic

Eintracht Frankfurt ist in der Bundesliga aktuell so etwas wie die Mannschaft der Stunde. Der zuletzt überragende Filip Kostic hat Rückkehrer Luka Jovic nach dessen Einstand nun in den höchsten Tönen gelobt.

"Wir haben ein blindes Verständnis, da muss man nicht viel sagen", sagte der Offensivspieler von Eintracht Frankfurt im "Bild"-Interview: "Ich weiß, welche Laufwege Luka macht und wohin er die Bälle braucht. Er ist ein Top-Stürmer, einer der besten, mit denen ich jemals gespielt habe."

Kostic hatte beim jüngsten 5:1 bei Arminia Bielefeld drei Tore vorbereitet und einen Treffer selbst erzielt. Trainer Adi Hütter und einige Eintracht-Profis sind überzeugt, dass der Aufschwung des Serben mit der Rückkehr von Jovic zu tun hat, der zunächst bis Saisonende vom spanischen Rekordmeister Real Madrid ausgeliehen wurde.

SGE will in die Champions League

"Früher sind wir sehr viel in Restaurants gegangen und ähnliches. Jetzt verbringen wir die meiste Zeit miteinander beim Frühstück im Stadion, beim Training und im Kraftraum", sagte Kostic. Er sei "natürlich sehr froh", dass sein Landsmann wieder bei der Eintracht ist, betonte er.

Kostic, Jovic und der Portugiese André Silva bilden eine der stärksten Offensiven der Liga. "Wir haben eine super Mannschaft und können einiges erreichen", sagte Kostic. Jovic hatte zuvor sogar die Qualifikation für die Champions League als mögliches Ziel der Hessen genannt.

Derzeit ist Frankfurt Sechster - mit nur fünf Zählern Rückstand auf den Tabellenzweiten RB Leipzig.