VfB Stuttgart gegen Mainz im Regenbogentrikot

VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart spielt gegen Mainz 05 in besonderen Trikots

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart wird im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 am Freitagabend (20:30 Uhr) in einem Regenbogentrikot auflaufen.

Das Symbol zieht sich quer über die Brust des weißen Hemdes. Die Aktion ist Teil des Erinnerungstages im deutschen Fußball anlässlich der Befreiung des nationalsozialistischen Vernichtungslagers Auschwitz am 27. Januar 1945.

Im Rahmen des Erinnerungstags im Deutschen Fußball werden unsere Jungs beim morgigen Heimspiel zum ersten Mal in der #VfB Vereinsgeschichte in einem Regenbogentrikot 🏳️‍🌈 unter dem Motto BUNT UND WILD auflaufen. #vielmehrVielfalt pic.twitter.com/wMJgWguLcS — VfB Stuttgart (@VfB) 28. Januar 2021

"Auch in unseren eigenen Reihen gab es Menschen, vor allem jüdischen Glaubens, die in Vernichtungslagern gequält und ermordet wurden. Diese Verbrechen an unschuldigen Menschen zu verurteilen und die Erinnerung an die Opfer wach zu halten, ist unser tiefes Bedürfnis und unsere Pflicht", sagte Vereinspräsident Claus Vogt.