Kehl erklärt: Darum ist Delaney so wichtig für den BVB

David Inderlied/Kirchner-Media

Thomas Delaney überzeugte zuletzt beim BVB

Seitdem Edin Terzic das Ruder bei Borussia Dortmund übernommen hat, blüht Thomas Delaney regelrecht auf. Der Däne strich nun Sonderlob von den BVB-Verantwortlichen ein.

"Thomas ist definitiv ein sehr wichtiger Spieler. Er kann unsere Defensive stabilisieren und die des Gegners destabilisieren", zitiert der "kicker" den Dortmunder Trainer Terzic.

Auch Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl lobte den Mittelfeldmann in höchsten Tönen. "Thomas hat gerade in dieser schwierigen Saison noch einmal an Wichtigkeit gewonnen, er bringt genau die Mentalität und Haltung mit, die wir brauchen", so der 40-Jährige.

Gerade in Zeiten, in denen vor leeren Rängen gespielt werden muss, sei ein Spieler wie Delaney von besonderer Wichtigkeit. Es sei notwendig, "Spieler in den Reihen zu haben, die lenken, antreiben, Kommandos geben und vorweggehen", so Kehl.

Unter Ex-Trainer Lucien Favre stand Delaney in der aktuellen Bundesliga-Saison nur drei Mal in der Startelf. Über die volle Distanz durfte er lediglich am 5. Spieltag gegen den FC Schalke 04 ran.

Terzic setzt dagegen verstärkt auf den dänischen Nationalspieler - auch weil Axel Witsel verletzt ausfällt. Vier Startelfeinsätze (davon drei über 90 Minuten) stehen bereits zu Buche. Gerade beim 3:1-Sieg gegen den FC Augsburg stellte Delaney seine Qualität unter Beweis. Der 29-Jährige überragte als robuster Ballverteiler sowie mit starken Zweikampf und Pass-Werten. Außerdem erzielte er das Tor zum zwischenzeitlichen 1:1 (sport.de-Note 1,0).

Delaney beim BVB nicht "unter dem Radar"

Zuletzt hatte sich auch Sportdirektor Michael Zorc zur Rolle Delaneys geäußert. "Thomas tut uns einfach unheimlich gut. Das war auch vor Edin Terzic schon so", sagte er den "Ruhr Nachrichten", wenngleich die vergangenen Monate für den 50-fachen Nationalspieler keineswegs einfach waren.

Beim BVB stehe Thomas Delaney vor allem für verlässliche Arbeit. Sein Vorgesetzter Zorc erkennt dies an: "In der öffentlichen Wertschätzung fliegt er vielleicht ab und an unter dem Radar, aber er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns."