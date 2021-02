Gnabry verrät: So ist mein Verhältnis zu Flick und Müller

Elmar Kremser/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Serge Gnabry hat über die Lage beim FC Bayern gesprochen

Serge Gnabry hat sich zu seinem Verhältnis zu Hansi Flick geäußert, erklärt, was Thomas Müller so besonders macht und noch einmal auf das bittere Zweitrunden-Aus des FC Bayern im DFB-Pokal zurückgeblickt.

Von "spox.com" gefragt, ob er nicht sogar ein bisschen erleichtert sei, weil aufgrund des Ausscheidens nun nur noch zwei große Wettbewerbe - in Form von Bundesliga und Champions League - zu bestreiten sind, sagte der Offensivmann: "Man ist zwiegespalten. Wir ärgern uns nach wie vor darüber, einen Titel verschenkt zu haben und in so einem Spiel ausgeschieden zu sein."

Andererseits sei es schön, eine Woche lang mal zuhause zu sein "und sich nicht nach drei Tagen wieder voll hochfahren zu müssen, sondern auch mal trainieren zu können."

Jedoch schränkte Gnabry, der mit dem FC Bayern schon die Champions League gewann, zweimal Meister und Pokalsieger wurde, sofort ein: "Am Ende der Saison würde mich der DFB-Pokal-Titel wahrscheinlich glücklicher machen als die paar Tage, in denen ich jetzt mal kein Spiel hatte."

Eine Einstellung, die Hansi Flick sicher gerne sehen wird. Sein Verhältnis zum Bayern-Coach sei "gut", sagte Gnabry und fügte an: "Man weiß ja, wie gut er die Mannschaft menschlich führt."

Gnabry: Flick hat "auch mal einen Tag mehr frei gegeben"

Unter dem Triple-Coach mache die Arbeit Spaß. "Und in der aktuellen Zeit hat er uns mit einem Augenzwinkern auch mal einen Tag mehr frei gegeben", verriet der 25-Jährige. "Das ist auch wichtig, um wieder frisch zu werden."

Flick sei "natürlich sauer, weil wir im Pokal ausgeschieden sind. Aber gerade als Trainer muss man dann eben vorangehen, es steht immer schon wieder das nächste Spiel vor der Tür, das man auch wieder gewinnen muss."

Sein Team habe zuletzt relativ gut die Kurve bekommen, so Gnabry. Eine richtige Feststellung, folgten auf die 5:6-Niederlage im Elfmeterschießen gegen Holstein Kiel insgesamt drei Siege gegen Augsburg (1:0), Schalke (4:0) und Hoffenheim (4:1).

Gnabry: Das ist Thomas Müllers Art

Mit gleich zwei Toren gegen die Königsblauen und einem Tor gegen die TSG hatte Thomas Müller zuletzt wieder einmal großen Anteil am Erfolgslauf des FC Bayern.

Er "geht mit seiner Mentalität voran und zieht uns alle mit, ist immer fokussiert und will immer Gas geben", erklärte Gnabry. Der 31-Jährige sei "ein toller Mitspieler, Kollege und Freund", fügte der Flügelspieler an.

Seine Wichtigkeit liege darin, dass er immer positiv ist und immer gewinnen will, so Gnabry. "Er spricht Dinge auch mal direkt an wie zuletzt in dem 'ARD'-Interview, als die Reporterin gelacht hat." Im ersten Moment sei das dann vielleicht "nicht so schön", sagte Gnabdy. "Aber das macht Thomas Müller irgendwo auch aus. Das ist seine Art und das ist gut so."