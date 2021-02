Flick stellt Musiala Stammplatz in Aussicht

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Hansi Flick stellte Jamal Musiala weitere Einsätze beim FC Bayern in Aussicht

Auf den historischen Spuren des FC Barcelona: Bayern München will sich bei der Klub-WM nach einer außergewöhnlichen Saison die Krone aufsetzen.

Karl-Heinz Rummenigge träumt schon vom "absoluten all time high" für den FC Bayern, Kapitän Manuel Neuer spricht von einer "historischen Chance": Der deutsche Rekordmeister will sich die Krone aufsetzen - nach "einer der besten Saisons in der ganzen Geschichte des Fußballs", wie Robert Lewandowski schwärmt. Die Münchner sind heiß auf das "Sextuple", sechs Titel in einer Saison, wie sie nur 2009 das legendäre Team des FC Barcelona um Lionel Messi, Xavi und Zlatan Ibrahimovic mit Trainer Pep Guardiola gewann.

Und nun die Bayern? "Wir sind hierher gekommen, um diesen Titel zu holen. Das wäre das i-Tüpfelchen und auch in der erfolgreichen Vereinshistorie von Bayern München ein besonderer Erfolg", betonte Trainer Hansi Flick vor dem Finale der Klub-WM im Education City Stadium in ar-Rayyann am Donnerstag (19:00 Uhr) gegen UANL Tigres aus Mexiko. Die historische Komponente sei "natürlich eine zusätzliche Motivation", verdeutlichte auch Neuer.

Längst ist das Anreise-Chaos nach Doha vergessen. Der Fokus bei den Stars aus München ist nach dem lockeren 2:0 (1:0) im Halbfinale gegen Al Ahly Kairo voll auf das Endspiel gerichtet. "Für uns alle wäre es außergewöhnlich, deshalb sind wir besonders heiß, diesen großen Titel zu gewinnen", betonte Joshua Kimmich. Für Lewandowski ist es schlicht "die Kirsche auf der Torte" - ein "extra besonderer Preis".

Dass seine Bayern nach kräftezehrenden Monaten mental müde sein könnten, glaubt Vorstandschef Rummenigge nicht - im Gegenteil. "Sie haben 2020 alles gewonnen, sie haben einen dicht gedrängten Terminkalender zu bewältigen - aber sie wollen dennoch immer noch mehr", sagte er über Neuer, Kimmich und Co. bewundernd und fügte stolz an: "Immer alles gewinnen zu wollen, ist schon lange Bestandteil der DNA dieses Klubs."

Um gegen Tigres bei 100 Prozent zu sein, gönnte Flick seinem Team bei sommerlichen Temperaturen einige Stunden Erholung, ehe am Mittwochnachmittag das Abschlusstraining anstand. "Es geht darum, dass wir so schnell wie möglich Körner sammeln", sagte Flick.

Denn der Gegner um den französischen Altstar Andre-Pierre Gignac (35) sei gefährlich, warnte er. Von der Leistung der Mexikaner im Halbfinale gegen Palmeiras aus Brasilien (1:0/Tor: Gignac) sei er "sehr beeindruckt" gewesen, betonte der Bayern-Coach: "Das ist eine sehr dynamische Mannschaft, sehr athletisch. Sie haben sehr viel Intensität in ihrem Spiel. Da müssen wir von Beginn an hellwach sein."

Musiala "wird sicher seine Spiele bekommen"

Fehlen werden weiterhin Leon Goretzka und Javi Martínez, die nach ihrer Corona-Quarantäne in München bleiben mussten. Zudem durfte Jérôme Boatang aus privaten Gründen am Mittwoch vorzeitig nach Hause fliegen, "er wird uns bis auf Weiteres nicht zur Verfügung stehen", sagte Flick. Vom Rest erwartet der Trainer, "dass wir die Dinge noch besser machen. Das ist wichtig".

Youngster Jamal Musiala könnte dagegen in der Startelf stehen. Flick bescheinigte dem 17-Jährigen "unabhängig von seinem Alter" große Qualitäten. "Er ist sehr ballsicher und kann Eins-gegen-eins-Situationen lösen", lobte der Bayern-Trainer seinen Schützling.

Weil der Mittelfeldspieler aber auch gut gegen den Ball arbeite, werde er "sicher seine Spiele bekommen und irgendwann Stammspieler sein." Auch sein Kapitän Manuel Neuer schwärmte über Musiala: "Da kann sich jede Mannschaft freuen, solch ein Talent in den Reihen zu haben."

sport.de hat alle wichtigen Aussagen vom Presse-Talk des Rekordmeisters zum Nachlesen.

+++ Ende des Presse-Talks +++

Damit ist der Presse-Talk beendet, Neuer verlässt das Podium. Am Nachmittag steht noch eine Trainingseinheit an. Am morgigen Donnerstag ist für 15 Uhr deutscher Zeit dann die Abschluss-Pressekonferenz anberaumt. Vielen Dank fürs Mitlesen!

+++ Neuer über die Marschroute fürs Finale +++

"Alle Mannschaften sind super motiviert. Jeder will natürlich das Finale gewinnen. Beide Mannschaften haben ihre Qualitäten. Wir wollen das was wir können auf den Platz bringen, schnelles Passspiel aufziehen und früh attackieren, um in der gegnerischen Hälfte den Ball zu gewinnen."

+++ Neuer über Supertalent Musiala +++

"Die Entwicklung ist positiv. Er hat Potenzial für die nächsten Jahre. Für welche Nationalmannschaft er spielen wird, muss er mit seiner Familie entscheiden. Da kann sich jede Mannschaft freuen, solch ein Talent in den Reihen zu haben."

+++ Neuer über Finalgegner Tigres +++

"Sie sind verdient ins Finale eingezogen. Sie zeigen eine tolle Mannschaftsleistung. Alle sind motiviert. Ihre Stärke sind die Außenspieler, dazu haben sie mit Gignac einen gefährlichen Stürmer, der die Tore macht. Wir müssen unser Spiel durchziehen, das Tempo hochhalten und versuchen so unseren Stil durchzubringen."

+++ Neuer über Altstar Gignac +++

"Gignac ist nicht der einzige Spieler. Es wird auf die Gesamtleistung ankommen. Gignac profitiert auch von den starken Flügelspielern. Wir müssen ihn aus dem Strafraum raushalten und verhindern, dass Tigres, die Chancen bekommt."

+++ Neuer über die verbesserte Defensive +++

"Alle haben daran gearbeitet. Es war für uns als Mannschaft wichtig, dass wir mit einer stabilen Defensive spielen. Das haben wir peu à peu verbessert, ich hoffe, dass dieser positive Trend auch weiter anhält."

+++ Neuer über den möglichen Rekord +++

"Wir freuen uns alle sehr auf das Finale gegen Tigres. Alle die dabei gewesen sind, haben einen großen Anteil. Das wäre ein großer Rekord. Natürlich hat auch das Trainerteam einen großen Anteil."

+++ Neuer auf dem Podium +++

Der fliegende Wechsel ist vollzogen, nun wird sich Kapitän und Torwart Manuel Neuer zum Klub-WM-Finale äußern.

+++ Erster Teil beendet +++

Damit hat Hansi Flick nun alle Fragen an ihn beantwortet und verlässt das Podium wieder. Manuel Neuer ist dann gleich im zweien Teil an der Reihe.

+++ Flick über die Knackpunkte im Spiel +++

"Es kommt immer auf uns an, wie wir den Gegner unter Druck setzen und unsere Ballbesitzphasen ausspielen. Im Halbfinale haben wir das sehr gut gemacht. Ich habe enormes Vertrauen in die Mannschaft. In der Defensive haben wir mehr Stabilität bekommen. Wir sind aktuell auf einem guten Level und gut vorbereitet. Wir werden sehen, wie wir uns morgen schlagen."

+++ Flick über Supertalent Musiala +++

"Er ist ein Teil der Mannschaft. Unabhängig von seinem Alter hat er große Qualitäten. Er ist sehr ballsicher und kann Eins-gegen-eins-Situationen lösen. Auch wenn er körperlich nicht so kräftig aussieht, arbeitet er gut gegen den Ball. Er wird sicher seine Spiele bekommen und irgendwann Stammspieler sein."

+++ Boateng nicht mit dabei +++

Jérôme Boateng wird nicht mit dabei sein. Flick erklärte, der Innenverteidiger werde aus privaten Gründen noch vor dem Finale wieder nach München zurück reisen.

+++ Flick über die Vorbereitung auf das Finale +++

"Wir haben ein Analyse-Team, das Tigres genau analysiert hat. Wir sind genauso intensiv vorbereitet auf Tigres, wie auch auf die anderen Spiele. Wir hoffen, dass wir die richtigen Schlüsse daraus gezogen haben."

+++ Flick über die Aufstellung +++

"Wir haben noch ein bisschen Zeit, deshalb müssen wir heute noch nicht alles verraten."

+++ Flick über Leroy Sané +++

"Bei Leroy war es nicht nur die Vorlage. Er war, wie alle, die eingewechselt wurden, direkt voll drin. Leroy hat auch gegen den Ball gut gearbeitet. Er hat das gezeigt, was wir uns von ihm wünschen. Es war eine gute Performance von ihm."

+++ Flick über die Herangehensweise für das Finale +++

"In jedem Spiel und gerade im Finale ist es wichtig, dass wir von Anfang an mit der richtigen Einstellung ins Spiel gehen. Die Mannschaft hat über eine lange Zeit gezeigt, was sie kann. Wir müssen hellwach sein. Tigres ist im Spielaufbau sehr schnell und zielstrebig. Über die Flügel spielen sie gut nach vorne und haben im Zentrum Spieler, die die Tore machen. Wir müssen von Anfang an voll da sein und wenn möglich dieses Mal auch unsere Chancen verwerten."

+++ Flick über UANL Tigres +++

"Ich habe sie im Halbfinale gesehen und war sehr beeindruckt. Sie haben sehr gute Offensivleute, ihre Qualität auf den Flügeln ist enorm. Und Abwehrspieler Carlos Salcedo kennen wir ja schon aus der Bundesliga. Sie werden uns alles abverlangen, es wird ein schwieriges Spiel."

+++ Flick über die personelle Lage +++

"Wir sind froh, dass wir das Finale erreicht haben. Das war unser großes Ziel. Dafür werden wir die beste Mannschaft aufbieten. Mit Bielefeld (nächster Gegner in der Bundesliga am Montagabend, 20:30 Uhr, Anm. d. Red.) beschäftigen wir uns danach. Es geht natürlich darum, ein eingespieltes Team, aber auch frische Kräfte zu haben. Da werden wir noch mit den Spielern sprechen und schauen."

+++ Flick beginnt +++

Hansi Flick ist inzwischen eingetroffen und wird nun die Fragen der Pressevertreter beantworten.

+++ Neuer und Flick auf dem Podium +++

Vor dem Finale der Klub-WM gegen den mexikanischen Spitzenklub UANL Tigres stellen sich Kapitän Manuel Neuer und Trainer Hansi Flick den Fragen der Journalisten. Die Beiden werden in Kürze erwartet.

+++ Gelingt dem FC Bayern der historische Coup? +++

Sechs Titel, das hat außer dem legendären Team des FC Barcelona um Lionel Messi, Xavi und Zlatan Ibrahimovic 2009 keine Mannschaft geschafft. Der FC Bayern kann im Finale gegen UANL Tigres aufschließen.

"Wenn du weißt, dass das erst eine Mannschaft geschafft hat und du die zweite sein und große Fußball-Geschichte schreiben kannst, wenn du so nah dran bist, musst du alles versuchen, um diesen Titel zu holen", sagte Robert Lewandowski am Dienstag mit einem Leuchten in den Augen.

+++ UANL Tigres überrascht bei Klub-WM, FC Bayern erfüllt Pflicht +++

Während der FC Bayern im Halbfinale der Klub-EM beim 2:0 (1:0) gegen den Al Ahly SC dank des Doppelpacks von Robert Lewandowski (17./86.) seine Pflicht erfüllte, überraschte UANL Tigres beim Sieg gegen Palmeiras aus Brasilien (1:0). "Das ist eine sehr dynamische Mannschaft, sehr athletisch mit sehr viel Power. Da müssen wir gut dagegenhalten", sagte Flick. Bekanntester Spieler bei den Mexikanern ist der französische Altstar Andre-Pierre Gignac (35).