Heftige Kritik an Rijkhoff-Wechsel zum BVB

Marco van Basten hat wenig Verständnis für den Wechsel von Julian Rijkhoff zum BVB

Am 25. Januar feierte Ajax-Youngster Julian Rijkhoff seinen 16. Geburtstag und beschenkte sich selbst mit dem Wechsel zu Borussia Dortmund. Beim BVB unterschrieb der Angreifer einen Ausbildungsvertrag über drei Jahre. Ein Schritt, der bei einer Legende des niederländischen Fußballs auf wenig Gegenliebe stößt.

"Ich denke, das ist sehr schlechtes Management. Die Eredivisie ist der beste Wettbewerb für diese Art von Spielern", kritisierte Ex-Star-Stürmer Marco van Basten die Entscheidung von Rijkhoff im Fußballtalk Rondo des niederländischen Senders "Ziggo Sport".

Für 17-, 18-, oder 19-jährige Spieler gebe es schlicht "keinen besseren Wettbewerb als die Eredivisie", führte der ehemalige Stürmer von Ajax Amsterdam und dem AC Mailand weiter aus. "Wenn du die ersten zwei oder drei Jahre deiner Karriere in der Eredivisie spielen kannst, ist das Beste für deine Entwicklung. Dann kann man in die großen Länder weiterziehen." Das sei das Beste für die Karriereplanung, es sei denn, man sei Cristiano Ronaldo.

Van Basten zufolge untermauern ausreichend Negativ-Beispiele seine Worte. "All die Jungs, die in der Vergangenheit den Weg in die Fremde gesucht haben, sind nicht mehr auf dem Radar. Daher ist es unklug." Viele Talente hätten das Geld gewählt.

Van Basten nennt BVB-Talent als mahnendes Beispiel

Auch ein konkretes Beispiel hat van Basten im Köcher: Ein Freund seines Sohnes Max sei einst von AZ Alkmaar zum BVB gewechselt und kicke nun für PEC Zwolle. Meinen dürfte der Ex-Weltstar Immanuel Pherai, den die Schwarz-Gelben im Sommer nach Zwolle verliehen. Obwohl der Offensivspieler immer als Top-Talent galt und der U17 und U19 in Dortmund durchaus seinen Stempel aufdrücken konnte, blieb ihm das Profidebüt in Dortmund verwehrt.

Zustimmung erhielt van Basten von Ex-Schalke-Stürmer Youri Moulder, der betonte, dass man bei Ajax sogar im zweiten Team noch Erfahrungen in der "sehr wertigen" zweiten Liga der Niederlande sammeln könne. "In Dortmund spielst du irgendwo mit den anderen Talenten bei den Amateuren."