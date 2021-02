So will Bayern-Leihgabe Richards in Hoffenheim punkten

nordphoto GmbH / Bratic via www.imago-images.de

Die TSG Hoffenheim besitzt für Bayern-Leihgabe Chris Richards keine Kaufoption

Chris Richards wechselte im Winter auf Leihbasis vom FC Bayern zur TSG Hoffenheim. Ein Deal, der für alle drei Parteien Sinn ergeben könnte. Im anstehenden Zwischenrunden-Hinspiel in der Europa League gegen Molde FK (ab 21:00 Uhr live bei NITRO) will der junge US-Amerikaner seinen Wert unter Beweis stellen - und mit seiner Champions-League-Erfahrung punkten.

Fünf Innenverteidiger stehen Hansi Flick beim FC Bayern bis Saisonende zur Verfügung. So kämpfen die Herren Alaba, Boateng, Süle, Hernández und Nianzou allesamt um Einsatzminuten - für den talentierten Chris Richards war in München kurzfristig kein Platz mehr.

Um den nächsten Entwicklungsschritt machen zu können, braucht der 20 Jahre alte Abwehrspieler jedoch Spielpraxis - auf höchstem Niveau. Die soll er bis zum Saisonende in Hoffenheim sammeln. Die TSG verspricht sich ihrerseits aber auch eine Menge vom US-Nationalspieler.

Richards sammelte beim FC Bayern Champions-League-Erfahrung

Vor dem so wichtigen Spiel im Sechzehntelfinale der Europa League muss muss Cheftrainer Sebastian Hoeneß einmal mehr in der Innenverteidigung kreativ werden. Kapitän Benjamin Hübner fehlt ebenso wie Havard Nordtveit, Kevin Akpoguma und Ermin Bicakcic.

So könnte Richards, mit dem Hoeneß im vergangenen Jahr noch die Meisterschaft in der 3. Liga gefeiert hatte, zu seinem Debüt im zweithöchsten europäischen Wettbewerb kommen. Erfahrung auf höchstem Niveau kann der 20-Jährige bereits vorweisen: dreimal durfte er in dieser Saison in der Champions League für den FC Bayern spielen.

Im Gruppenspiel gegen RB Salzburg (3:1) durfte er von Beginn an ran, als Linksverteidiger in der Viererkette. Dem Youngster war seine Nervosität sichtlich anzumerken, erst mit wachsender Spieldauer legte er sie ab. In den beiden abschließenden Partien gegen Atlético Madrid (1:1) und Lokomotive Moskau (2:0) agierte er nach Einwechslung als Rechts- bzw. Innenverteidiger. Richards blieb nicht ohne Probleme, folgenschwer war aber keiner seiner Fehler.

Vielseitig, jung, talentiert: Startet Richards bei der TSG durch?

Die durchaus mutigen Entscheidungen von Bayern-Coach Hansi Flick unterstrichen zugleich, wie vielseitig der Abwehrspieler einsetzbar ist. Das könnte nun auch Sebastian Hoeneß zum Vorteil werden.

Richards feierte gleich bei der ersten Gelegenheit, beim Bundesliga-Punktspiel gegen Eintracht Frankfurt (1:3), für die TSG sein Debüt. Die Eingewöhnung in der Dreierkette "war kein schwieriger Job", bekannte der Youngster hinterher bei "Sky", "ich habe das ja schon unter Hoeneß gespielt". Das 2:2 von 1899 beim BVB verpasste er kurzfristig aufgrund einer Blessur. Für die Partie gegen Molde (ab 21:00 Uhr live bei NITRO und im NITRO-Livestream auf TVNOW) ist er wieder einsatzbereit.

Möglich allerdings, dass Hoeneß erneut den gelernten Mittelfeldspieler Florian Grillitsch in die hinterste Abwehrkette versetzt. Gegen Dortmund hatte sich der ehemalige Bremer zweikampfstark gezeigt und somit eine zusätzliche Option angeboten.

Angesichts der anhaltenden Verletzungssorgen dürfte Richards für Hoffenheim aber im Saison-Endspurt noch eine wichtige Rolle spielen. Der FC Bayern wiederum freut sich über jede Minute, die er in der Bundesliga oder in der Europa League sammelt.

"Er hat noch sehr viel Potenzial, wird den entscheidenden Entwicklungssprung aber nicht mehr in der 3. Liga machen", hatte Bayerns Campusleiter Jochen Sauer unlängst erklärt. Übrigens: Eine Kaufoption sicherte der FC Bayern den Hoffenheimern nicht zu.

