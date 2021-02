Youngster verspricht: "Ich bleibe auf Schalke"

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Matthew Hoppe (l.) überzeugt beim FC Schalke 04

Elf Spiele, fünf Tore für die Profis des FC Schalke 04: Inmitten der historischen Krisensaison der Knappen ist Matthew Hoppe einer der wenigen Lichtblicke. Kein Wunder, dass der 19-jährige US-Stürmer das Interesse anderer Klubs geweckt haben soll. Der Youngster hat sich nun zu den Abschiedsgerüchten geäußert.

"Ich bleibe auf Schalke", stellte Hoppe im Gespräch mit "Sport1" unmissverständlich klar und schob nach: "unabhängig von der Liga."

Zuletzt schossen Gerüchte ins Kraut, die finanzstarken Klubs der englischen Premier League hätten ein Auge auf den Mittelstürmer geworfen.

Für ihn stehe allerdings im Vordergrund, dass er spiele und seine Einsätze bekomme, erklärte Hoppe. "Das brauche ich für meine Entwicklung. Ich mache mir demnach keine Gedanken darüber, ob ich in der 1. oder 2. Liga spiele, auch wenn wir natürlich unbedingt den Klassenerhalt noch schaffen wollen." So lange noch eine Chance existiere, wolle man kämpfen.

Auch wenn der FC Schalke mit neun Zählern abgeschlagen am Ende der Tabelle rangiert, kann Hoppe den letzten Monaten für sich persönlich viel Gutes abgewinnen: "Für mich ist in den letzten Wochen definitiv ein Traum wahrgeworden. Ich spiele auf einmal in der Bundesliga in einer Mannschaft mit Stars wie Sead Kolasinac oder Klaas-Jan Huntelaar. Das ist eine großartige Sache für mich", schwärmt das Offensiv-Talent.

Hoppe glaubt an Sieg gegen den BVB

Vor allem Routinier Huntelaar, der im Winter nach Gelsenkirchen zurückkehrte, verletzungsbedingt aber noch nicht wirklich zum Zuge kam, ist laut Hoppe eine enorme Bereicherung. "Klaas-Jan hilft, wo er kann, hat eine Menge Erfahrung. [...] Nach einem Spiel ist er am nächsten Tag mit mehreren Seiten Notizen in die Kabine gekommen. Er hat uns gezeigt, wo wir besser werden müssen. Wir haben uns gemeinsam Höhepunkte angeschaut, er hat bestimmte Dinge immer wieder runtergebrochen auf kleine Aspekte. Es sind Kleinigkeiten, auf die er wert legt. Kleinigkeiten, die uns am besser machen. Wie stehe ich noch besser? Wie positioniere ich mich im Strafraum?", so Hoppe.

Die Dinge, die er gelernt hat, würde der Angreifer am Samstagabend (18:30 Uhr) im Derby gegen den BVB nur zu gerne zeigen. Dortmund sei "natürlich wirklich gut", aber "der Glaube ist da, dieses Derby zu gewinnen", bestätigte der Schalker.