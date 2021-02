Darum bewundert Immobile Bayern-Star Lewandowski

STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL via www.imago-images.

Vor dem Duell mit dem FC Bayern: Ciro Immobile schwärmt von Robert Lewandowski

Am Dienstagabend (21:00 Uhr) empfängt Lazio Rom den FC Bayern zum Achtelfinalhinspiel der Champions League. Vor dem Anpfiff nimmt sich Ciro Immobile noch kurz Zeit, um ein Loblied auf Robert Lewandowski anzustimmen.

"Was ich an Robert Lewandowski am meisten mag?", fragte Ciro Immobile im Interview auf der "UEFA"-Homepage, um sich im selben Atemzug selbst zu antworten: "Die Tatsache, dass er nie zufrieden ist. Jedes Jahr versucht er, sich zu verbessern und über seine Grenzen hinauszugehen, auch wenn sie schon außergewöhnlich sind."

Der Rahmen für das Interview ist offensichtlich, am Dienstagabend trifft Lazio Rom im Achtelfinalhinspiel der Champions League auf den FC Bayern. Es ist auch das Duell zweier absoluter Ausnahmekönner, in der Ewigen Stadt Immobile, in der bayrischen Metropole Lewandowski.

Während Immobile im laufenden Pflichtspielbetrieb auf 19 Tore in 26 Pflichtspielen kommt, setzt Lewandowski mit 31 Torerzielungen in 30 Begegnungen noch mal einen drauf. "Er ist ein kompletter Stürmer", schlussfolgerte der Lazio-Star angesichts des überragenden Wertes. "Ich denke, er ist derzeit die beste Nummer 9 der Welt, deshalb müssen wir sehr vorsichtig sein."

Golden Shoe: Ciro Immobile besiegt Robert Lewandowski

In der vorhergehenden Saison schob sich Immobile in der Golden-Shoe-Endabrechnung mit 36 Toren in der Serie A am Ende sogar vor Lewandowski (34). "Es war verrückt, ihn im Rennen um den Golden Shoe zu schlagen", sagte Immobile voller Stolz. "Große Spieler wie ihn und Cristiano Ronaldo herauszufordern, hat mich sehr glücklich gemacht."

Nun trifft Immobile am Dienstagabend also auf eine sehr angriffslustige Mannschaft, wie der ehemalige BVB-Angreifer den FC Bayern charakterisiert. Es werde schwer sein, die Münchner Angriffe zu stoppen, meinte der 31-Jährige. Man werde versuchen, die Schwachstellen ausnutzen und die wenigen Chance, die sich bieten werden, zu nutzen. "Schließlich treffen wir auf den Sieger der letztjährigen Champions League."