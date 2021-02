Irres Gerücht! Verlässt Lewandowski den FC Bayern?

M.i.S. via www.imago-images.de

Robert Lewandowski ist Leistungsträger beim FC Bayern

Robert Lewandowski gilt beim FC Bayern als unersetzbar. Auch in dieser Saison ist der Angreifer wieder Münchens Torgarant. Nun wird jedoch über die sportliche Zukunft des Leistungsträgers spekuliert.

Wie das spanische Portal "Don Balón" erfahren haben möchte, erwägt Lewandowski einen vorzeitigen Abschied vom FC Bayern. Demnach könnte der Pole, dessen Arbeitspapier an der Isar bis 2023 datiert ist, den deutschen Rekordmeister bereits im Sommer verlassen.

Ziel soll die amerikanische Major League Soccer sein. Dem Bericht zufolge würde Lewandowski einen besser bezahlten Wettbewerb suchen. Der Wahrheitsgehalts des Berichts darf allerdings bezweifelt werden, schließlich zeigte sich der 32-Jährige erst kürzlich mit seiner aktuellen Situation in München zufrieden.

Er sei beim FC Bayern "sehr glücklich", sagte der Stürmer gegenüber "CBS Sports": "Ich denke noch nicht so weit in die Zukunft."

Lewandowski mit Fabel-Quote für den FC Bayern

Angesprochen auf einen möglichen Wechsel in die USA sagte der amtierende Weltfußballer: "Ich weiß es nicht, weil ich nicht weiß, was es für mich bedeutet und wann es so weit sein würde."

Lewandowski wisse viel über die MLS, weil polnische wie auch deutsche Profis dort gespielt und mit ihm darüber gesprochen hätten. "Sie sagen, dass sich die Liga qualitativ Jahr zu Jahr steigert", scheint Lewandowski zumindest nicht ganz verschlossen, was ein zukünftiges Engagement in den USA betrifft.

Informationen darüber dürfte ihm unter anderem Bastian Schweinsteiger übermittelt haben. Mit dem inzwischen berenteten Fußballer spielte Lewandowski einst gemeinsam für den FC Bayern.

In den kommenden Jahren dürfte der Rechtsfuß weiter mit dem Bundesligisten auf Titeljagd gehen. In 320 Pflichtspielen erzielte Lewandowski bislang 278 Tore für die Münchner. Auch in der laufenden Saison steuerte der Ex-Dortmunder bereits stolze 32 Treffer bei. Für seine Leistungen wurde Lewandowski erst kürzlich als "Sportsmann des Jahres" nominiert.