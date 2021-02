Bayer stolpert aus Europa: Bosz vor dem Aus?

Peter Schatz

Die Luft für Peter Bosz wird dünn

Absturz in der Liga, Aus im Pokal, zerplatzte Titelträume in der Europa League. Bayer Leverkusen rutscht immer tiefer in die Krise, Trainer Peter Bosz ist schwer angezählt.

Der unglückliche Ausrutscher von Peter Bosz am Spielfeldrand war sinnbildlich für einen desillusionierenden Europapokalabend. Das völlig verdiente Aus für Bayer Leverkusen in der Europa League durch das 0:2 (0:0) im Zwischenrunden-Rückspiel gegen den Schweizer Meister Young Boys Bern markierte den nächsten herben Rückschlag im bisherigen Seuchenjahr 2021 - und der Trainer ist schwer angezählt.

"Es ist eine Riesenenttäuschung. Über zwei Spiele gesehen sind wir vollkommen zu Recht ausgeschieden", gab Bosz zu. Jordan Siebatcheu (47.) und Christian Fassnacht (86.) hatten Bern ins erste Europapokal-Achtelfinale seit 33 Jahren geschossen.

Nach dem peinlichen Pokal-Aus beim Regionalligisten Rot-Weiss Essen ist auch der Bayer-Traum vom Titel im "kleinen Europapokal" geplatzt. Hinzu kommt der Absturz in der Liga seit dem Jahreswechsel - von den anvisierten Champions-League-Rängen trennen Bayer bereits fünf Punkte.

Amiri fordert "Eier"

"Das ist nicht unser Anspruch", sagte Nationalspieler Jonathan Tah, "wir erwarten mehr von uns selbst. Da müssen wir selbstkritisch sein." Die Enttäuschung sei "sehr groß". Zur Zeit sei es nicht so einfach wie in der Hinrunde, ergänzte der Verteidiger: "Wir müssen mehr über die Leidenschaft und Mentalität kommen."

Der Fokus müsse jetzt auf die Bundesliga gerichtet sein, forderte Bosz: "Wir müssen das Spiel am Sonntag gegen Freiburg gewinnen und dann wieder in den Lauf kommen." Auch Nadiem Amiri nahm kein Blatt vor den Mund: "Jetzt kommt es in der Liga drauf an, ob wir Eier haben oder nicht."

Endspiel für Peter Bosz?

Von einer Erfolgsserie ist der Bundesliga-Fünfte seit zwei Monaten meilenweit entfernt. Nur drei Partien gewann Leverkusen in 15 Pflichtspielen in diesem Jahr. Einzig die Qualifikation für die Champions League dürfte Bosz, der noch einen Vertrag bis zum Ende der kommenden Spielzeit bei den Rheinländern besitzt, seinen Job weiter sichern.

Bis zum nächsten richtungweisenden Spiel am Sonntag gegen den SC Freiburg gilt es für den Niederländer aber nicht nur, die enttäuschende und uninspirierte Leistung vom Donnerstag aufzuarbeiten - auch die Torhüterfrage schwelt nach dem erneuten Patzer des Ersatztorwarts Niklas Lomb.

Dass der 27-Jährige, der bereits am vergangenen Sonntag in Augsburg mit einer Slapstick-Einlage auffällig geworden war, am Sonntag gegen Freiburg erneut zwischen den Pfosten steht, ist eher unwahrscheinlich. Die letzte Alternative ist U21-Nationaltorhüter Lennart Grill, der für die Europa League nicht gemeldet war.