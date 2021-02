Musiala berichtet von "einigen Angeboten"

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Hoffnungsträger beim FC Bayern: Jamal Musiala

Jamal Musiala gehört beim FC Bayern in dieser Saison zu den großen Gewinnern. Zuletzt zählte der offensive Mittelfeldspieler in der Champions League sogar zur Startelf. Dabei hätte sich der 18-Jährige auch anderen Klubs anschließen können.

Bis 2019 lief Musiala in den Nachwuchsmannschaften des FC Chelsea auf. Im selben Sommer folgte der Wechsel zum FC Bayern. "Ich hatte damals einige Angebote", verriet der gebürtige Stuttgarter gegenüber "Spox".

Die Entscheidung für den FC Bayern habe sich aber "einfach richtig angefühlt". "Und mal ehrlich: Wenn ein Klub wie der FC Bayern dich will, kannst du nicht nein sagen", fügte Musiala an.

Seit dieser Saison ist der Youngster fester Bestandteil der Profimannschaft. In 28 Pflichtspielen steuerte Musiala vier Tore bei. Trainer Hansi Flick hält große Stücke auf den Kreativspieler.

Der 56-Jährige bescheinigte Musiala "unabhängig von seinem Alter" große Qualitäten. "Er ist sehr ballsicher und kann Eins-gegen-eins-Situationen lösen", lobte Flick seinen Schützling.

Musiala erklärt Entscheidung für den DFB

Musiala soll in den kommenden Wochen einen langfristigen Vertrag beim FC Bayern unterschreiben. Darüber hinaus winkt dem Senkrechtstarter sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft.

Erst vor wenigen Tagen entschied sich Musiala, der in England aufgewachsen ist, für den DFB und gegen die "Three Lions". "Es war keine leichte Entscheidung für mich", erklärte der Münchner seinen Entschluss: "Ich habe ein Herz für Deutschland und ein Herz für England. Beide Herzen werden immer weiter schlagen. Am Ende habe ich auf mein Gefühl gehört, dass es die richtige Entscheidung ist, für mein Geburtsland Deutschland zu spielen."

In den nächsten Wochen geht Musiala aber noch mit dem FC Bayern auf Titeljagd. Der Serienmeister liegt sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League aussichtsreich im Rennen. Im Sommer könnte Musiala dann der Europameisterschaft seinen Stempel aufdrücken.