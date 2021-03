Heldt schweigt zu S04-Gerüchten - Köln-Profis verzichten

Herbert Bucco via www.imago-images.de

Horst Heldt will sich nicht zu den Schalke-Gerüchten äußern

Es ist weiter offen, ob Horst Heldt zum FC Schalke 04 geht. Der Sport-Geschäftsführer vom 1. FC Köln möchte Gerüchte über eine mögliche Rückkehr zum Ligakonkurrenten nicht kommentieren.

Er fühle sich beim FC "sehr wohl", sagte Heldt am Freitag: "Es gibt viele Aufgaben, die zu bewältigen sind. Der ganze Fokus gilt dem großen Ziel, in der Liga zu bleiben. Es macht keinen Sinn, sich an weiteren Spekulationen zu beteiligen."

Auch zum Chaos beim Tabellenletzten Schalke, der sich jüngst von Sportvorstand Jochen Schneider getrennt und Dimitrios Grammozis als fünften Trainer in dieser Saison vorgestellt hat, wollte sich Heldt nicht äußern. Der 51-Jährige war von 2010 bis 2016 bei den Königsblauen, er gilt als Kandidat für die Nachfolge von Schneider.

Heldt und FC-Trainer Markus Gisdol waren dagegen bemüht, die volle Aufmerksamkeit nun dem kommenden Gegner Werder Bremen (Sonntag, 15:30 Uhr) zu widmen. Er erwarte einen defensiven Gegner, der zunächst auf Sicherheit bedacht ist, sagte Gisdol, dessen Team Platz 14 belegt: "Die Analysen und Spiele haben gezeigt, dass Bremen das Spiel umgestellt hat."

Gisdol schwor seine Mannschaft zudem darauf ein, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Lautstarke Kommentare oder Proteste, wie sie zuletzt von der Bremer Bank zu hören waren, gehörten nun einmal dazu. "Man muss seine Linie halten und sich nicht ablenken lassen", sagte der Trainer: "Das gilt für dieses Wochenende speziell."

Gehaltsverzicht beim 1. FC Köln

Derweil haben sich die Stars des Effzeh bereits zum bereits dritten Mal mit der Vereinsführung während der Corona-Pandemie auf einen Gehaltsverzicht geeinigt.

"Das kann ich bestätigen", sagte Heldt. Wie lange die neuerliche Vereinbarung gilt und wie hoch der Verzicht ist, wurde nicht bekannt. Es ist jedoch anzunehmen, dass er bis zum Saisonende gilt. Zuletzt lag der Verzicht bei angeblich 15 Prozent.

"Wir hatten immer gute und offene Gespräche mit dem Spielerrat, die gesamte Mannschaft hatte großes Verständnis", betonte Heldt: "Deshalb war das wie in den vergangenen Monaten kein Problem. Wir bekommen das immer sehr, sehr gut hin mit der Mannschaft."