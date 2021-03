Timo Werner vor Rückkehr in die Bundesliga?

Clive Rose via www.imago-images.de

Bricht Timo Werner seine Zelte beim FC Chelsea schon wieder ab?

Seitdem Thomas Tuchel beim FC Chelsea das Kommando übernommen hat, waren die Darbietungen von Timo Werner zumindest in den letzten Spielen wenig überzeugend. Im Lager der Blues sollen Zweifel an eine langfristige Zukunft des deutschen Nationalspielers aufkommen.

Timo Werner könnte seinen beim FC Chelsea erst vor einem halben Jahr eingerichteten Spind schon in wenigen Wochen wieder ausräumen. Das Portal "Football Insider" will erfahren haben, dass im innersten Kreis der Blues nur wenige damit rechnen, dass Werner seinen bis 2025 datierten Vertrag erfüllen wird.

Im Gegenteil: Es gebe die wachsende Erwartung, dass Werner "in den nächsten ein oder zwei Jahren" nach Deutschland zurückkehren werde, heißt es in dem Bericht weiter. Ein Wechsel könne sogar im kommenden Sommertransferfenster abgeschlossen werden.

Ob diese Informationen auf den jüngsten Rüffel, den sich Werner von Thomas Tuchel einhandelte, fußen, ist nicht erkennbar. Der noch immer ungeschlagene Chelsea-Trainer war mit Werners Auftritt im Heimspiel gegen Everton (2:0) ganz und gar nicht zufrieden.

"Timo! Wie lange spielst du noch links? Du spielst rechts. Du spielst seit einer Viertelstunde links. Verstehst du nicht?", schimpfte Tuchel auf Deutsch in Richtung Werner.

FC Chelsea: Thomas Tuchel schimpfte mit Timo Werner

Trotz des Berichts scheint ein erneuter Wechsel Wernes im kommenden Sommer nahezu ausgeschlossen. Schließlich hat sich Chelsea im vergangenen Jahr nicht umsonst über Monate hinweg um Werners Spielrecht bemüht und sich gegen hochdotierte Konkurrenz wie den FC Bayern, Inter Mailand oder Manchester United durchgesetzt.

Und ganz so miserabel wie zuletzt dargestellt waren Werners Auftritte an der Stamford Bridge wahrlich nicht. Auf beachtliche 19 Torbeteiligungen in 37 Pflichtpartien kommt der deutsche Nationalstürmer. Und auch unter Tuchels Regie wusste der 25-Jährige bereits zu überzeugen.

So steuerte Werner beim 1:0 gegen Tottenham den Assist zum Siegtreffer bei oder legte beim knappen 2:1 in Sheffield gar beide Treffer seiner Mitspieler vor. Das 2:0 gegen Newcastle besiegelte Werner mit einem satten Rechtsschuss. Das waren drei Topauftritte binnen elf Tagen, da dürfte auch Tuchels verbale Standpauke vom Wochenende schnell vergessen sein.