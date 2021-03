Heidel über Schalke: "Müssen auf jedes Wort achtgeben"

Neis /Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Christian Heidel arbeitete zwischen 2016 und 2019 für den FC Schalke

Seit Jahresende 2020 ist Christian Heidel in offizieller Funktion zurück beim Fußball-Bundesligisten 1. FSV Mainz 05. Als Vorstandsmitglied für die Bereiche Strategie, Sport und Kommunikation will der 57-Jährige mithelfen, dass sein Herzensverein doch noch den Klassenerhalt hinbekommt. Zuvor hatte er sich nach seinen knapp drei Jahren beim FC Schalke 04 eine Pause verordnet.

Zurück bei den Mainzern geht es für Heidel nun wieder eine deutliche Spur ruhiger zu. Im Gespräch mit dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland" klärte der Funktionär erneut über die wichtigsten Unterschiede zwischen dem rheinhessischen Klub und den Königsblauen auf: "Man kann die beiden Klubs nicht vergleichen. Schalke ist ein Traditionsklub mit rund 150 .000 Mitgliedern und Sympathisanten in ganz Deutschland. Mainz ist ein Klub mit einer in erster Linie regionalen Bedeutung. Insofern ist alles, was hier passiert, nur halb so interessant wie alles, was beispielsweise auf Schalke, in München, Hamburg, Köln oder Dortmund passiert."

Besonders die Darstellung des Klubs und einzelner Entscheidungen in der Öffentlichkeit sowie die personelle Ausrichtung und Aufstellung verliefen bei den Gelsenkirchenern, die in der Bundesliga vor ihrem ersten Abstieg seit 33 stehen, grundlegend anders: "Sie müssen in der Führung eines großen Klubs wie Schalke sehr viel mehr auf jedes Wort achtgeben, als es in Mainz der Fall ist. Das riesige öffentliche Interesse ist sicher der allergrößte Unterschied", so Heidel.

Seit dem das Mainzer Urgestein zurück im Verein ist, hat sich die Mannschaft im Abstiegskampf der Bundesliga zurückgemeldet. Zwar steht das Team von Cheftrainer Bo Svensson noch immer auf einem direkten Abstiegsplatz, hat seit der Heidel-Rückkehr aber immerhin schon drei Siege und drei Remis geholt und den Rückstand auf den Relegationsrang auf einen Punkt verkürzt.

Vom Klassenerhalt seines Klubs ist Heidel weiterhin überzeugt. An den kommenden sechs Spieltagen bekommt es Mainz ausschließlich mit Mannschaft außerhalb des oberen Tabellendrittels zu tun, ehe in den finalen Bundesliga-Wochen noch Bayern, Frankfurt, Dortmund und Wolfsburg auf die 05er warten.