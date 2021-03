Experte schwärmt: Haalands "Körper ist ein Kunstwerk"

Anke Waelischmiller/SVEN SIMON via www.imago-image

Erling Haaland traf gegen Sevilla erneut doppelt

Erling Haaland begeistert in der Fußball-Bundesliga und in der Champions League mit herausragenden Leistungen. Der Stürmerstar von Borussia Dortmund krallt sich einen Rekord nach dem anderen und wird längst mit den Allergrößten der Branche in Verbindung gebracht. Ein entscheidender Faktor für die enorme Qualität des BVB-Knipsers ist seine körperliche Verfassung, wie jüngst erneut von einem Fachmann festgestellt wurde.

Der angesehene Sportmediziner Professor Dr. Ingo Froböse von der Sporthochschule Köln meint in der "Bild" über den norwegischen Torjäger: "Sein Körper ist fast schon ein Kunstwerk."

Seine extrem großer Trainingsehrgeiz sowie Disziplin hinsichtlich Ernährung und Schlafrhythmus seien wesentliche Bestandteile, warum Haaland auf überragende Fitnesswerte kommt und trotz seiner jungen 20 Jahre zu den physisch stärksten Angreifern in Europa zählt. Daneben sieht der Mediziner auch die mentale Stärke des Dortmunder Starspielers als herausragend an: "Sein Blick verrät, dass er jedes Spiel gewinnen möchte. Insgesamt hat Haaland eine imponierende Körpersprache, die ihresgleichen sucht."

Erling Haaland hat unter der Woche mit seinem erneuten Doppelpack in der Champions League für einen weiteren Bestwert gesorgt. Nie zuvor erzielte ein Spieler in der Königsklasse in nur 14 Spielen sagenhafte 20 Tore. Auch in der Bundesliga knipst der Norweger wie am Fließband, steht hier bisher bei 32 Toren in 34 Einsätzen.

Am Samstagabend will Haaland im BVB-Trikot seinen Torhunger ein weiteres Mal stillen. Ab 18:30 Uhr steht das Heimspiel gegen Hertha BSC an. Gegen den Hauptstadt-Klub hatte der 1,94-m-Hüne im Hinspiel im November beim 5:2-Auswärtserfolg den ersten Viererpack seiner Bundesliga-Karriere erzielt.

In der Torjägerliste des deutschen Oberhauses hat er nur den uneinholbar enteilten Weltfußballer Robert Lewandowski vom FC Bayern München vor sich. Lewandowski hat 31 Saisontore zu Buche stehen, Haaland kommt auf deren 19.